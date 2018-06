Ini Trik Bagi Petani Karet Agar Kembali Bergairah, Juga Menekan Kebakaran Lahan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan Dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Agus Hartono sepakat atas inovasi aplikasi karet alam untuk canal blocking karena turut mengangkat pemanfaatan domestik karet alam.

Hal itu disampaikannya pada kesempatan seminar Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dengan tema penurunan emisi CO2 di lahan gambut dengan tata kelola air menggunakan water level canal blocking berbasis komposit karet alam di Banjarbaru.



Agus berkata tata kelola air lahan gambut bisa meningkatkan produk pertanian dan perkebunan lainnya, selain karet.

“Jadi produktivitas pertanian meningkat dan menekan kebakaran lahan gambut,” kata Agus Hartono. Agus membenarkan ketergantungan ekspor bahan mentah karet memicu harga karet alam terus terpuruk seiring belum membaiknya harga pasaran luar negeri.

Direktur Pusat Penelitian Karet, Karyudi mengatakan pasokan karet internasional sedang melimpah sebanyak 2,7 juta ton.

Itu sebabnya, harga karet alam asal Indonesia cenderung anteng di level 1,5 US Dollar Amerika per kilogram sejak tahun 2014. Karyudi optimis kanal blocking komposit karet alam bisa menaikkan daya serap karet domestik yang tidak terpengaruh harga internasional.



“Kami sangat konsern pemanfaatan karet domestik untuk memperbaiki harga karet di Indonesia dan menjaga tata kelola air di lingkungan tanah gambut. Harga karet tahun 2011 sempat 4 US Dollar, tapi sekarang cuma kisaran 1 US Dollar per kilogram, petani karet enggak ada yang tersenyum,” kata Karyudi ketika paparan aplikasi Teknologi Canal Blocking Berbasis Komposit Karet Alam di Kota Banjarbaru.



Karyudi mengatakan tingginya serapan domestik produk karet alam berpotensi mendongkrak harga karet. Dengan begitu, ia meyakini petani karet alam kembali bergairah setelah harga karet internasional terjun bebas.

