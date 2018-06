Media Asing Soroti Kasus Pelecehan Seksual Via Vallen, Sandingkan dengan Penyanyi Dunia Taylor Swift

Via Vallen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedangdut Via Vallen sedang jadi sorotan karena kasus pelecehan seksual yang diterimanya dari pesepakbola top tanah air.

Kasus pelecehan Via Vallen pun jadi sorotan dan menjadi trending di media sosial.

Namun siapa sangka, kasus pelecehan Via Vallen juga jadi sorotan media luar, coconut.com.

Salah satu perusahaan media berbahasa Inggris yang berbasis di Hongkong, Coconuts Media menyoroti kasus yang dialami pedangdut Indonesia, Via Vallen.

Media yang juga mencakup 8 kota besar di Asia Tenggara tersebut menampilkan artikel soal kasus pelecehan seksual yang dialami Via Vallen oleh salah seorang pesepak bola di Indonesia pada Selasa, (5/6/2018).

"Dangdut Star Via Vallen Exposes Creepy DMs From Unnamed Foreign Soccer Player in Indonesia".

(Bintang dangdut Via Vallen tunjukkan Direct Message mengerikan dari pemain lokal sepak bola tanpa nama di Indonesia) begitu bunyi judul di media tersebut.

Aksi Via Vallen dijelaskan media tersebut merupakan bagian dari aksi internasional, #MeToo.

Gerakan #MeToo adalah gerakan perempuan di dunia yang meramaikan Twitter, untuk bersuara menceritakan pengalaman mereka dan menentang aksi pelecehan seksual.

Beberapa tokoh popular dari AS yang dianggap menjadi pelopor gerakan ini dan menjadi sampul Time, di antaranya Ashley Judd, Susan Fowler, dan Taylor Swift. Sementara lainnya, Adama Iwu, dan Isabel Pascual.