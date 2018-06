Dhafi Menuju Grand Final Indonesia Model Hunt 2018, Sudah Kumpulkan Hampir 400 Like

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Model Banua berlomba lomba mencari dukungan dari warga untuk tampil diajang grand final Indonesia Model Hunt 2018 di Jakarta awal Juli nanti.

Dari sejumlah model yang ikut, Radhika Dhafi Pratama termasuk salah satunya yang ikut ajang bergengsi tahunan ini.

Namun berdasarkan poling sementara Dhafi sapaan akrabnya mendapat banyak dukungan dengan hampir 400 like hingga Kamis (7/6/2018) siang.

Ibunda Dhafi, Euis Aulia SKom mengatakan Dhafi bakal ikut berlaga dan juga memohon dukungan di ajang ini.

"Om,tante bantu like dhafi ya di acara indonesianmodelhunt go nasional di jakarta tgl 1 juli crnya follow ig @indonesianmodelhunt trus cari foto dhafi yg paling ganteng ya,,,maksih om dan tante," kata Euis melalui WhatsApp siang tadi.

Kini banyak trofi yang sudah di raih Dhafi mulai Juara Best of the best Kategori A Smart Model Look (SML) 2016 di Malang, Juara 1 Casual Look Kategori A Indonesian Model Hunt (IMH) 2017 di Jakarta, Juara Harapan 2 Busana Black n White kategori A IMH 2017 di Jakarta, Juara 3 Busana Black n White Kategori A SML 2017 di Yogyakarta, Best Of Achivement Kategori A SML 2017 di Yogyakarta. Di tingkat lokal Juara 1 Busana Pesta Kategori A “Semangat Tentaraku” BJB 2017, juara 1 Busana Casual Sasirangan Kategori A Event Falestine BJB 2017.

"Juara 2 Busana Casual Sasirangan Kategori A Hardiknas 2017 Tingkat Banjarmasin, juara 1 Busana Muslim Sasirangan Kategori A “Gebyar Ramadhan”, Juara 2 Lomba Mewarna Tingkat PAUD/TK “Grebel” 2017," sebut dia.

Bahkan berkat bakat kepercayaan diri yang tinggi Dhafi juga diajang menjadi salah satu pemain iklan layanan masyarakat film pendek Polsek Banjarmasin Tengah.

"Dhafi yang tidak pernah sekalipun syuting diminta berperan sebagai Rafi kecil dan film pendeknya tayang di acara Police Expo di Duta Mall beberapa waktu lalu," jelas dia. (banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)