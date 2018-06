Jelang Lebaran Idul Fitri 2018, Penjualan Karpet Mengalami Peningkatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedagang karpet di Banjarmasin bersyukur karena pada bulan puasa alami penjualan, terutama jenis sajadah. Pengurus musalla atau masjid umumnya begitu bulan puasa, mengganti sajadah karpet dengan yang baru dan ada juga masyarakat yang ingin berinfaq dengan membelikan sajadah karpet.

Direktur Emeral Interindo Ary Widianto, mengatakan, bulan puasa memang ada peningkatan penjualan dibanding hari biasa. Tetapi peningkatannya tidaklah sebesar Ramadan tahun lalu.

Pihaknya menyediakan berbagai karpet sajadah, untuk musalla dan masjid. Berbagai ukuran,ada yang per roll 18 m x 1,2 meter, harga mulai dari Rp 6 jutaan, made in Turki. Kalau yang customs mulai Rp 600 ribuan.

“Kami memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilih desain. Bersyukur ada saja pesanan untuk karpet sajadah ini,” katanya.

Dia juga mengatakan, pihaknya sudah berpengalaman menerima pesanan dan mengerjakaan karpet sajadah musalla dan masjid-masjid besar di Banjarmasin dan sekitarnya.

Ditambahkannya beberapa hal yang harus diperhatian dalam memilih karpet sajadah yakni perhatian bahan, hendaknya memilih yang awet. Warna sesuaikan dengan interior ruangan.

Karyawan Toko Ananda Karpet Jalan A Yani Km 1 Banjarmasin, Arif mengatakan, karpet sajadah panjang enam meter umumnya yang ramai dipesan. Biasanya untuk musalla, masjid di Banjarmasin.

“Ada peningkatan penjualan, kalau persentase sekitar 20 persenan untuk karpet sajadah,” katanya.

Konsumen tidak hanya pengurus masjid atau musalla di Banjarmasin, tetapi ada konsumen pengurus masjid dari luar Banjarmasin. Ada juga kalangan pribadi untuk memberi kepada musalla atau masjid.

Harga karpet di Toko Ananda Jalan A Yani Km 1 Banjarmasin mulai Rp 800 ribuan sampai Rp 1,5 juta bahkan ada yang Rp 2 jutaan.

“Biasanya yang membedakan harga ini ada pada bahan dan merk. Bahan biasa kiriman dari Bandung, kalau yang bagus bahannya Turki langsung impor,” katanya.

Biasanya penjualan secara per roll dan per meter. Harga beda lagi, untuk per meter bisa saja Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu, tergantung permintaan konsumen.

Beberapa keunggulan membeli karpet di Ananda Karpet yakni konsumen bebas memilih motif dan bisa menyesuaikan ukuran karpet dengan ruangan. Parkir luas dan keasliannya terjamin.

“Rata-rata sebulan sebelum bulan puasa, ada peningkatan penjualan karpet sajadah. Bahkan sampai memasuki ramadan, mungkin 10 persen peningkatan dibanding hari biasa,” jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)