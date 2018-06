Live Streaming Indosiar - Susunan Pemain Persela vs Mitra Kukar di Pekan 13 Liga 1 2018

Laga Persela vs Mitra Kukar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi laga Persela Lamongan vs Mitra Kukar pada Pekan 13 Liga 1 2018 bakal berlangsung, Kamis (7/6/2018). Saksikan live streaming Persela vs Mitra Kukar via Indosiar dan vidio.com melalui link di akhir berita.

Susunan pemain Persela vs Mitra Kukar yang akan berlangsung mulai pukul 20.30 WIB di stadion Surajaya, Lamongan sudah dirilis.

Misi utama Laskar Joko Tingkir tentu saja adalah mengamankan poin penuh di kandang. Namun hal itu dipastikan tidak mudah diwujudkan karena sejumlah alasan. Yang paling vital adalah bahwa di laga nanti, Persela tidak akan turun dengan kekuatan terbaiknya.

Dalam laga nanti, tim asuhan Aji Santoso ini dipastikan tidak dapat diperkuat empat pemain.

Mereka adalah Eky taufik, Gusti Rustiawan, Dhanu Syahputra serta Birrul Walidain.

Tiga nama pertama absen karena cedera. Sedang nama terakhir absen karena akumulasi kartu kuning.

Uniknya, keempat pemain ini semua berposisi sebagai pemain belakang sisi kanan dan kiri.

Kondisi ini tentu saja membuat pelatih Persela, Aji Santoso harus memutar otak mencari solusinya.

Satu hal yang dapat dimaksimalkan oleh Persela nanti adalah bahwa Mitra Kukar tidak memiliki catatan bagus di laga tandangnya. Dari 6 laga tandang, Mitra Kukar mencatat lima kekalahan dan sekali imbang.

Meski demikian, Aji Santoso tak mau anak asuhnya lupa diri dan menganggap enteng lawan.