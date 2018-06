LIVE STREAMING O Channel Bhayangkara FC vs Madura United Liga 1 2018 - Link Live Streaming Ochannel

Bhayangkara FC vs Madura United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming O Channel Bhayangkara FC vs Madura United malam ini, Kamis, 7 Juni 2018 pukul 20.30 WIB via streaming vidio.com dengan mengklik tautan berikut ini :

Laga Bhayangkara FC vs Madura United di Pekan 13 Liga 1 2018 memang disiarkan langsung OChannel TV. Sedangkan live streaming Bhayangkara FC vs Madura United O Channel via vidio.com malam ini.

Bhayangkara FC bertekad menjaga kesucian Stadion PTIK saat menjamu Madura United.

Dari tiga pertandingan yang sudah dilalui Bhayangkara di Stadion PTIK, memang belum ada yang bisa mengalahkan pasukan Simon McMenemy.

Catatannya adalah, Bhayangkara meraih kemenangan kontra PS Tira dan Mitra Kukar serta satu hasil imbang melawan Borneo FC.

"Untuk pertandingan ini, kami ingin mempertahankan rekor kandang kami yang belum pernah kalah," kata Simon yang dikutip dari BolaSport.com Rabu (6/6/2018).

"Madura United adalah tim yang bagus dan berada di posisi lima besar. Mereka akan memberikan tantangan yang bagus kepada kami," ujarnya.

Meski mengakui kualitas Madura United sebagai tim jempolan, Simon tak lantas berpasrah.Bhayangkara, yang kini menempati posisi ke-10, hanya terpaut 2 poin dari Laskar Sape Kerrab yang mengoleksi 18 poin di tempat keenam.

"Tim kami sudah bisa menghadapi tekanan yang besar," tutur eks juru taktik Mitra Kukar tersebut. Simon hanya berharap Vladimir Vujovic Cs tak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama saat melakoni pertandingan kandang.

"Memang pada beberapa pertandingan kandang, kami melakukan kesalahan, padahal kami bermain lebih bagus dari tim lain."

"Kami kadang membiarkan lawan mencetak gol ketika kami juga mencetak gol, seperti lawan PS TIRA dan Borneo," ucapnya. (Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)

