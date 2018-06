Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Madura United Liga 1 2018 Pekan 13 Malam Ini

Jadwal Bhayangkara FC vs Madura United Pekan 13 Liga 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Bhayangkara FC vs Madura United bakal tersaji pada Liga 1 Pekan 13 Live VIdio.com, Kamis (7/6/2018) malam.

Laga Bhayangkara FC vs Madura United tidak disiarkan langsung Indosiar karena laga Persela vs Mitra Kukar yang Live Indosiar pada pukul 20.30 WIB. Namun laga Bhayangkara FC vs Madura United dapat ditonton melalui Live Streaming Vidio.com.

Madura United bertekad bisa mencuri kado Lebaran berupa poin dari tuan rumah Bhayangkara FC pada laga pekan ke-13 Liga 1 2018, di Stadion PTIK Jakarta, Kamis (7/6/18).

Menurut pelatih caretaker Madura United Djoko Susilo, kini timnya sedang dibangun kembali. Karena itu mereka sangat membutuhkan poin untuk memupuk rasa percaya diri pada liburan Lebaran nanti.

Menurut Djoko, kepercayaan diri tersebut bisa didapat dengan torehan poin dari kandang Bhayangkara FC. "Kami masih membangun kembali tim. Laga terakhir kami juga tidak berjalan mulus, bahkan nyaris kalah. Sehingga satu poin dari Bhayangkara adalah target realistis," ucapnya yang dilansir dari Bolasport.com, Selasa (6/6/2018).

"Kami berharap bisa mendapatkan kado manis jelang libur Lebaran. Ini akan bikin anak-anak semakin percaya diri,” kata mantan pelatih Persiwa Wamena tersebut.

Selain satu poin, pelatih yang sementara menggantikan Milomir Seslija tersebut berharap agar grafis permainan Slamet Nurcahyo dkk bisa terus meningkat.

“Kami berharap grafik permainan kami bisa terus membaik. Lantaran semua masih saling menyesuikan. Namun kami optimis bisa meningkatkan permainan dan meraih poin dari Bhayangkara,” tutur Djoko.

Soal kekuatan calon lawannya, pelatih asal Malang, Jawa Timur, tersebut menilai The Guardians adalah klub yang kuat dan kini sedang dalam semangat tinggi menyusul kemenangan 1-0 atas Persib Bandung pekan lalu.

Jadwal Live :