Terungkap! Ternyata Ini Tujuan Via Vallen Unggah Pesan yang Melecehkannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen mengaku sengaja mengunggah pesan yang telah melecehkannya di Instagram Story demi memberikan inspirasi pada semua perempuan Indonesia agar berani bersikap.

"Ya tujuan saya memang untuk perempuan di luar sana, kita kalau ada tindakan kayak gini kita harus berani speak up, kita harus berani bersikap, enggak boleh diam saja," ujarnya saat ditemui di lokasi shooting single terbarunya "Meraih Bintang" di studio Toha, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (6/6/2018).

Bagi Via, dengan diamnya wanita yang mendapatkan pesan melecehkan justru akan membuat pelaku terus melancarkan aksinya.

Baca: Dikait-kaitkan Dugaan Pelecehan Pedangdut Via Vallen, Marko Simic Malah Unggah Foto Ini di Instagram

"Kalau misalnya kita diam saja, kita sama aja ngedukung orang-orang seperti itu untuk melakukan lagi dan lagi," ungkapnya.

Baca: Prediksi Skor Persela Lamongan vs Mitra Kukar Pekan 13 Liga 1 2018 Live Indosiar Vidio.com Malam Ini

"Dan tujuan saya memang itu sih buat ngasih tahu kepada semua wanita Indonesia, bahwa ini loh kalau kita ada yang berbuat enggak sopan, kita enggak boleh diam saja," imbuhnya.

Baca: Mayat ABG Cantik Pakai Tank Top Terbungkus Kardus Ditemukan di Atas Motor, Identitasnya Bikin Geger!

Sebelumnya Via mendapati chat mesum dari seorang pesepakbola tenar yang merumput di Indonesia.

"I want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," tulis pria yang disebut sebagai pemain sepak bola itu.

"Aku ingin kamu masuk ke kamarku dan memakai baju sexy," demikian dalam bahasa Indonesia.

Mendapati chat tersebut, Via lantas menangkap layar handphone-nya dan mengunggahnya ke Instagram Story miliknya.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com