Bukan Cuma Via Vallen! Presenter Cantik Sandra Olga Pernah Dikirimi Foto Genit Ini oleh Marko Simic

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pesepakbola Marko Simic beberapa hari belakangan tersandung masalah karena diduga sebagai orang yang melecehkan pedangdut Via Vallen secara seksual di DM Instagram.

Dia diduga mengirimkan pesan tak menyenangkan dan melecehkan ke Via Vallen.

Sebelumnya, pria yang bermain untuk Persija ini pernah juga mengirimkan pesan serupa ke presenter cantik Sandra Olga.

Dalam sebuah wawancara, Sandra Olga mengaku pernah digoda Simic dengan cara dikirimi foto Simic tanpa baju atasan di DM Instagram Sandra.

Dia mengirimkan videonya sedang di kasur, telanjang dada kemudian mengatakan wish you here yang berarti berharap kamu ada di sini.

Namun pesan itu tak dihiraukannya.

Tak hanya itu, pesepakbola asal Kroasia itu juga sering bertanya dimana posisi Sandra dan kerap mengajaknya pergi bareng.

Ajakan itu sering pula tak ditanggapinya.

“Aku cuekin, aku diajak ketemuan juga nggak mau," katanya.

Tak hanya dengan Sandra Olga, hal serupa juga pernah dilakukan Simic kepada Disk jockey (DJ) Dinar Candy.