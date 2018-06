Dapatkan Pelayanan Cermat Harga Cermat di Favehotel, Wow! Ada Gratis Menginap Lagi

Favehotel fun fresh and friendly.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rencanakan acara buka puasa Anda di tempat yang tepat, dengan pelayanan yang cermat dan harga yang hemat, serta memberikan banyak manfaat.

Nah, di mana itu? Adanya di Favehotel Jalan A Yani Km2 Banjarmasin, yang sangat direkomendasikan bagi Anda untuk berbuka puasa bersama.

Elma, Sales Executive Favehotel Banjarmasin, mengatakan, dengan berbuka puasa di hotel ini maka berkesempatan mendapat free menginap.

"Free menginap satu malam dan dua voucher Rustic Rp250 ribu," jelasnya, seraya mengatakan syarat dan ketentuan berlaku.

Apalagi promo buka puasa itu buffet all you can eat alias prasmanan dan boleh makan sepuasnya, hanya dengan harga Rp75 ribu pe orang ( minimal 30 orang).

Ada juga paket kekinian yaitu nasi jamblang hanya Rp70 ribu per orang, yakni makan bersama dengan beralas daun di atasnya banyak lauk pauk yang enak dan dua pilihan sambal.

"Asyik kan? Sebuah sensasi buka puasa bersama dengan hidangan di atas hamparan daun pisang dan beraneka makanan di atasnya," ujar Elma.

Selain itu, bagi Anda yang merencanakan meeting, gathering atau ulang tahun saat bulan puasa, juga ada paket bukbar meeting (buka bareng) hanya Rp110 ribu.

Sedangkan promo kamar selama bulan puasa ada tiga pilihan harga yang disesuaikan dengan jenis layanannya.

Room only Rp 358 ribu. Jika include breakfast/sahur Rp 408 ribu. Kemudian room + breakfast/sahur + buka puasa Rp 555 ribu. (dea)

Oke. Reservasi sekarang juga. Info lebih lanjut 0511-6742777, WA 081703030777.

Follow IG @favehotelbanjarmasin,Twitter @favebanjarmasin, FB @favebanjarmasin, website www.favehotels.com.