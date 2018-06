Kesedihan Dirasakan Putra Almarhumah Istri Wagub Kalsel, 'Divan Sayang Mamah'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka meninggalnya istri Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan, Hj Rosdiawati Binti Bahrani Darham terlihat di akun instagram putra wagub Kalsel dan istri, Divan Dhika Resnawan.

Melalui insta story, akun putra wagub Kalsel mengabarkan kepergian ibunya.

"Innalillahi wa innalillahi rajiun.telah

berpulang ibunda kami Hj.Rosdiawati

Resnawan pada pukul 21:35 WIB di

RSCM kencana..kami selaku keluarga

meminta maaf atas perbuatan yg

disengaja maupun tidak disengaja".

Kesedihan dirasakan putra wagub Kalsel dan istri.

Ucapan perpisahan bagi ibunda, juga dituliskan di postingan akun instagram.

Pria yang akrab disapa Divan ini mengaku ibunda berjanji untuk berangkat umroh Agustus nanti usai dirinya wisuda.

"Hj.Rosdeawati dari merah di asuh

nya sampai umur 25 tahun.mamah belum melihat divan sukses.manmah janji agustus habis divan wisuda kita umroh baru siang tadi mamah bilang kita umroh semua keluarga.tapi mamah udah

senyum.mamah sudah tidak sakit lagi.yang tenang disana mah,diva sayang mamah @dea_resnawan".

Divan kemudian menuliskan kata-kata Allah lebih sayang ibundanya.

"my first love.my everything.my

only one. @dea_resnawan allah lebih sayang mamah daripada keluarga.allah lah yg mengatur hidup dan mati".