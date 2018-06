Mau Lihat Kelebihan New Isuzu ELF Ligh Truck? Datang ke Tempat Ini, 'Ada Kamera Belakang'

New Isuzu ELF Ligh Truck

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Diler angkutan selain membidik segmen usaha juga menyasar kalangan pemerintahan. Seperti yang dilakukan Isuzu mengenalkan New Isuzu ELF Ligh Truck dan Pick Up Traga.

Dikemes dalam acara Sales Oreanted Gathering ISUZU yang diadakan beberapa waktu lalu dalam rangka silaturahim sekaligus buka puasa bersama.

Isuzu mengundang customer pengusaha angkutan di Kalsel khususnya di segmentasi distributor, expediai, logistik dan melibatkan customer pemerintahan.

Isuzu Banjarmasin menawarkan promo promo Beli Chassis, Type ISUZU ELF NMR 71 HD 5,8 gratis dump. Hadir dengan harga yang kompetitif.

Perekonomiam Kalsel mulai menggeliat, Isuzu membanjiri produk komersial, medium truck Giga, Light Truck ELF dan pikap Traga. Peluncuran produk dilangsung di Treepark Hotel Banjar.

Kepala Cabang Isuzu Banjarmasin, Aulia Agustian mengatakan, Astra Isuzu yakin ditengah melemahnya rupiah ditopang dengan gencarnya promo yang konsisten, peningkatan kualitas produk dan SDM yang dimiliki Astra mampu untuk menghadapi tantangan yang ada.

Berbagai upaya dilakukan untuk terus meningkatkan penjualan unit commercial vehicle truck ini. Mulai dari iklan di media masa dan elektronik, minigathering, fasilitas unit test drive, gratis service selama dua tahun.

“Ada upaya yang maksimal dan optimistis ada hasil. Kelas Medium Truck all brand, market kalsel di kuartal pertama 2018 rata-rata 80 unit per bulan dan Isuzu hanya dapat market lima persen per bulan. Target produk baru, Isuzu Traga Giga akan merebut market 20 persen di tahun 2018,” katanya.

Kelas Light Truck all brand, market Kalsel di kuartal pertama 2018 rata-rata 120 unit dan Isuzu hanya dapat market 17 persen bulan. Kehadiran Isuzu ELF akan merebut market 30 persen di 2018 ini.

Kelas pikap all brand, market Kalsel di kuartal pertama 2018 rata-rata 80 unit per bulan dan Isuzu hanya dapat market tiga persen. Dirinya juga optimistis dengan kehadiran Isuzu Traga akan rebut market 15 persen di tahun ini.

Supervisor Isuzu Banjarmasin, Syaiful Anwar menambahkan, Isuzu Giga hadir dengan wajah baru. Mulai dari desain baru grill dan bumper, panel multi informasi, ada DVD, radio, MP3 serta kamera belakang.

“Tangguh disegala medan, mengusung kekuatan 285 PS serta torsi 90 kg, menjadikan lebih tangguh saat menghadapi medan jalan rata atau tanjakan,” tambahnya.

Dia juga menambahkan, Isuzu Giga hadir dengan transmisi baru. Dirinya optimistis bakal mampu merebut hati konsumen, karena transmisi baru dengan 9 percepatan yang lebih efisien, serta dilengkapi crawler dan gigi setengah. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)