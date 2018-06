Sore Ini, Bartman Adakan Bakti Sosial dan Sahur On The Road, Mau Ikut? Telepon di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sore ini pukul 17.00 Wita, Barito Mania (Bartman) sebutan Supporter Barito Putera akan mengadakan acara Bakti Sosial ke Panti Asuhan Asri dan dilanjutkan dengan Kegitan Sahur on The Road malam nanti, Jumat (8/6/2018).

Wakil Kepengurusan Bartman, Dedy Satardi (32) mengatakan, "tujuan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) ke Panti Asuhan Asri dan Sahur on The Road adalah sebagai wujud untuk mendoakan para pemain PS Barito Putera atau semata-mata hanya ingin berbagi kepada sesama, dan kebetulan Panti Asuhan ini bertetangga dengan kami Markas Besar Barito Mania (Mabes Bartman) kami. Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin."Katanya kepada Banjarmasinpost.co.id.

"Dikegiatan Baksos sore ini kami hanya melakukan penyerahan saja, memberikan sedikit bantuan dana dan beberapa pakaian layak pakai, tidak melakukan kegiatan buka puasa di Panti, karna niat kami tidak mau merepotkan panti asuhan tersebut.

Kemudian malamnya, setelah laga PS Barito Putera vs Sriwijaya FC berakhir, kami para Bartman akan langsung melakukan Sahur On The Road, membagikan nasi bungkus kepada fakir miskin, yang Insya allah ada kurang lebih 300 nasi bungkus yang telah kami siapkan."Ungkapnya.

"Untuk start awal sehabis pulang dari Stadion 17 Mei, kami atau para Barito Mania langsung menuju titik-titik pusat di Kota Banjarmasin."Bebernya.

Aktivitas ini rutin dilakukan para Bartman setiap bulan ramadhan, baik dari divisi event maupun divisi sosial.

"Bagi relawan yang ingin berpartisipasi menyalurkan bantuanya berupa uang maupun barang, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini.

Hanafi : 0816 4967 8424

Habibi : 0821 3378 6161

Dan untuk para Barito Mania yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bakti Sosial ataupun Sahur On the Road bersama kami, bisa langsung datang dan bergabung atau bisa menghubungi nomor yang tertera." Pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Fajar Sauma Wardana)