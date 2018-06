Prediksi Skor Bali United vs Persipura Pekan 13 Liga 1 Malam Ini, Bali United Kalah Head To Head

Jadwal Bali United vs Persipura Jayapura Pekan 13 Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga seru bakal tersaji dalam jadwal Liga 1 Pekan 13 pada Sabtu (9/6/2018) malam antara Bali United vs Persipura Jayapura.

Laga Bali United vs Persipura tidak live Indosiar karena laga PSM vs Persebaya karena bersamaan pada pukul 20.30 Wib atau 21.30 Wita. Namun laga Bali United vs Persipura dapat ditonton melalui Live Streaming Vidio.com.

Bali United akan menjamu Persipura Jayapura di stadion Kapten I Wayan Dipta dalam lanjutan Pekan 13 Liga 1 2018. Memang melihat rekor pertemuan keduanya di musim lalu, Bali United tak pernah sekalipun memetik kemenangan melawan Persipura Jayapura.

Bahkan saat bermain di kandang sendiri, Bali United harus takluk dengan skor 1-2 pada Minggu (23/4/2017).

Menanggapi hal tersebut pelatih kepala Bali United, Widodo Cahyono Putro mengatakan tak ingin melihat rekor pertemuan dan siap melibas tim berjulukan Mutiara Hitam.

"Yang pasti kami tidak akan melihat ke belakang mengenai rekor pertemuan dengan Persipura. Kami harus memanfaatkan peluang sekecil apa pun untuk menjadi gol," katanya dilansir dari laman resmi Bali United melalui Bolasport.com.

Dirinya telah menginstruksikan pada para pemain untuk tak segan-segan tampil menyerang. Mengingat Bali United bermain di depan pendukungnya sendiri dan tak ingin menanggung malu.

"Kami tahu betul Persipura tim yang cukup solid. Namun kami juga tidak ingin para pemain menahan-nahan untuk keluar menyerang karena ini kandang kami," ujarnya.

Kemenangan sangat dibutuhkan oleh skuat Serdadu Tridatu karena ingin terhindar dari zona degradasi. Saat ini Bali United berada di posisi ke-15 klasemen sementara dengan perolehan 14 poin.

