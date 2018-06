Hasil Kualifikasi F1 GP Canada 2018 - Jadikan Sebastian Vettel yang Terdepan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil kualifikasi F1 GP Canada 2018 akhirnya jadi milik Sebastian Vettel.

Pebalap tim Ferrari, Sebastian Vettel, berhasil mematahkan dominasi Max Verstappen pada dua hari pertama gelaran F1 GP Canada 2018.

Dominasi Verstappen itu diruntuhkan oleh Vettel saat menjalani sesi kualifikasi GP Canada yang digelar Minggu (10/6/2018) dini hari WIB, seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Baca: Kepergian Shaheer Sheik Dari Pesbukers Diantar Pelukan Zaskia Gotik, Ayu Ting Ting Sempat Geram!

Sebastian Vettel berhasil menjadi pebalap tercepat usai membukukan waktu putaran 1 menit 10,776 detik.

Hasil tersebut berhasil mengakhiri dominasi Max Verstappen yang selalu menjadi pebalap tercepat saat FP1, FP2, dan FP3.

Baca: Kontrak Tak Diperpanjang Pesbukers, Shaheer Sheikh Pamit ke Vega Dkk Pulang ke India, Ayu Ting Ting?

Sementara itu, Verstappen harus puas menempati peringkat tiga pada sesi kualifikasi lantaran kalah cepat dibandingkan Valtteri Bottas (Mercedes).

Posisi keempat menjadi milik Lewis Hamilton (Mercedes) yang berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 10,996 detik.

Sedangkan posisi kelima dan keenam menjadi milik Kimi Raikkonen (Ferrari) dan Daniel Ricciardo (Red Bull Racing).

Baca: Gantikan Shaheer Sheik di Pesbukers, 7 Fakta Rajat Tokas yang Harus Diketahui

Pada sisi lain, Romain Grosjean (Haas) tidak mengikuti sesi kualifikasi di Sirkuit Gilles-Villeneuve, Montreal, Canada.

Pasalnya mobil milik pebalap berkebangsaan Prancis itu mengalami masalah sesaat setelah Q1 dimulai.

Hal itu membuat Romain Grosjean akan memulai balapan pada F1 GP Canada 2018 dari posisi paling buncit.

Hasil kualifikasi F1 Kanada

1. Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari 1m10.764s

2. Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport 1m10.857s

3. Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing 1m10.937s

4. Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 1m10.996s

5. Kimi Raikkonen FIN Scuderia Ferrari 1m11.095s

6. Daniel Ricciardo AUS Aston Martin Red Bull Racing 1m11.116s

7. Nico Hulkenberg GER Renault Sport Formula One Team 1m11.973s

8. Esteban Ocon FRA Sahara Force India F1 Team 1m12.084s

9. Carlos Sainz Jr. ESP Renault Sport Formula One Team 1m12.168s

10. Sergio Perez MEX Sahara Force India F1 Team 1m12.671s

- ELIMINATED IN Q2 -

11. Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 1m12.606s

12. Brendon Hartley NZL Red Bull Toro Rosso Honda 1m12.635s

13. Charles Leclerc MON Alfa Romeo Sauber F1 Team 1m12.661s

14. Fernando Alonso ESP McLaren F1 Team 1m12.856s

15. Stoffel Vandoorne BEL McLaren F1 Team 1m12.865s

- ELIMINATED IN Q1 -

16. Pierre Gasly FRA Red Bull Toro Rosso Honda 1m13.047s

17. Lance Stroll CAN Williams Martini Racing 1m13.590s

18. Sergey Sirotkin RUS Williams Martini Racing 1m13.643s

19. Marcus Ericsson SWE Alfa Romeo Sauber F1 Team 1m14.593s

20. Romain Grosjean FRA Haas F1 Team -.

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)