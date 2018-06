Karina Optimistis Wakili Kota Banjarmasin di Ajang Nanang Galuh Kalsel 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Karina Amelia Aisyah Yusdie (22) optimistis akan maju pada pemilihan Nanang Galuh Kalimantan Selatan 2018 sebagai perwakilan dari Kota Banjarmasin.

Gadis cantik kelahiran Barabai 29 Juli 1996, yang menjabat sebagai wakil 1 Galuh Banjarmasin 2017 ini, mengakui perjuangannya tidak mudah untuk bisa dipercaya menyandang gelar Galuh Banjar.

"Penuh perjuangan yang dilalui pada awal karir, di tahun 2016 aku mengikuti pemilihan Putri Kalimantan Selatan, sayangnya hanya bisa sampai sebagai Finalis 20 besar.

Kemudian aku ikut lagi di ajang Miss Celebrity SCTV tahun 2016, di situ aku jadi Top 4 sebagai perwakilan Kalimantan Selatan dan dikirim ke Jakarta.

Sampai pada akhir nya aku ikut lagi ajang Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin di tahun 2017,

Dan alhamdulillah bisa dipercaya dan diberi amanah untuk menyandang gelar sebagai Wakil 1 Galuh Banjar kota Banjarmasin 2017. "Ujar gadis yang hobby menyanyi ini.

Ia juga menambahkan bahwa banyak pelajaran berharga yang didapatnya hingga saat ini, tanamkan selalu dalam diri sikap semangat, pantang menyerah, tekuni apa yang disuka, dan itu akan memberikan hasil yang terbaik nantinya.

"Intinya, Do What You Love, Love What You Do." Ujarnya, Minggu (10/6/2018). (Banjarmasinpost.co.id/Fajar Sauma Wardana)