Kepergian Shaheer Sheik Dari Pesbukers Diantar Pelukan Zaskia Gotik, Ayu Ting Ting Sempat Geram!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kepergian Shaheer Sheik dari Pesbukers ANTV menyisakan kesedihan bagi pemain dan fans Pesbukers.

Seperti diketahui, Shaheer mengenal lama para pemain Pesbukers, termasuk dugaan adanya hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting.

Namun kini bukan hanya Ayu Ting Ting, tetapi juga Zaskia Gotik, yang dikabarkan dekat dengan Shaheer Sheik di Pesbukers.

Shaheer Sheik dan Zaskia Gotik bahkan memiliki nama panggilan GoHer, Gotik dan Shaheer.

Banyak video tersebar yang memperlihatkan kedekatan Shaheer Sheik dan Zaskia Gotik.

Bahkan di episode kepulangan Shaheer ke India. Shaheer diantarkan oleh pelukan dari Zaskia Gotik.

"Ya Shaheer pokoknya sukses for you ya, sehat", ucap Gotik.

"For you also and all the best, success, success for ANTV and thank you so much", ucap Shaheer.

"Jangan nangis ya nanti balik lagi", kata Gotik kepada fans Shaheer yang mengerumuni lokasi syuting Pesbukers.

Hubungan Shaheer Sheik dan Zaskia Gotik sebelumnya sempat membuat panas fans Ayu Ting Ting.