Wuih, Fitur Baru Instagram Bisa Repost Insta Story

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemilik akun instagram bisa lebih asyik lagi dengan adanya fitur baru pada insta story.

Jika sebelumnya hanya bisa mention teman dengan mentag nama di insta story, kini bisa lebih.

Dilansir kompas.com, instagram menghadirkan fitur bertajuk “@mention Sharing”.

Fitur itu memungkinkan pengguna mengunggah ulang (repost) konten Instagram Stories yang memantik (mention) nama mereka.

“Add this to your Story (tambahkan ini pada Story Anda),” begitu notifikasi dari Instagram ketika teman me-mention Anda pada Instagram Story-nya.

Anda bisa menekan notifikasi berformat tautan tersebut, lantas Instagram bakal memunculkan preview-nya.

Anda bisa menambahkan teks, stiker, atau elemen-elemen lain untuk memodifikasi konten dari teman.

Dengan fitur ini, Anda tak perlu berlomba-lomba mencari konten untuk Instagram Stories.

Ketika seorang teman secara suka rela merekam momen, Anda bisa me-repost setelahnya.

Foto atau video hasil repost bakal memunculkan nama pengguna orisinil yang membidiknya, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Jumat (8/6/2018), dari TheVerge.

Pembaruan ini telah diluncurkan resmi secara bertahap pada aplikasi Instagram versi teranyar untuk Android dan iOS.

Bagi yang ingin mencoba, sebaiknya memperbarui aplikasi instagramnya.

(BANJARMASINPOST.CO.ID/restudia)