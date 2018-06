Kasihan, Remaja yang Tewas Tabrakan di Jajangkit Ternyata Pelajar SMA Nyambi Kerja di Bengkel

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Alwi Al Hadat (17), korban tabrakan yang terjadi di kawasan Jalan Pemuda km 7, Handel Jajangkit, Kecamatan Pulau Petak Kapuas Kalteng, ternyata pulang kerja menuju ke rumahnya.

Kades Taluk Palinggit H Rahwandi mengatakan, korban adalah warganya dan masih berstatus sebagai pelajar SMU di Kapuas.

"Beberapa menit sebelum kejadian korban pulang bekerja sebagai tukang bengkel di Sei Beras dan menjelang petang pulang ke rumah,"jelas Kades Taluk Palinggit.

Baca: Link Live Streaming Senegal vs Korea Selatan Ujicoba Jelang Piala Dunia 2018 Malam Ini

Baca: Kenapa ya? Posting Foto Duduk Berdua Mayangsari, KD Tak Mau Dikomentari Netizen

Baca: Pengacara Senior Asal Kalsel Temui Habib Rizieq di Tanah Suci, Ungkap Hal Mengejutkan Ini

Adu bagong antara sesama sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Pemuda km 7, Handil Jajangkit, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas Kalteng, Senin (11/6/2018) petang antara pengendara Yamaha Force One dengan Honda New Revo X.

Kejadian itu, pengendara Yamaha Force One Alwi Al Hadat (17) meninggal dunia di tempat kejadian.

Sementara seterusnya yang mengendarai Honda New Revo X atas nama Saor Hutabalian (22), warga Simanampang Harian Samosir Sumatera Utara mengalami luka parah. (BANJARMASINPOST.co.id/jumadi)