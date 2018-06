Ucapan Lebaran Idul Fitri 2018 Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hanya dalam hitungan hari, umat muslim akan menyambut lebaran 2018, Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1439 H.

Tak lengkap rasanya jika belum bermaafan di hari lebaran 2018, Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1439 H.

Banjarmasinpost.co.id merangkum kumpulan ucapan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di hari lebaran 2018, Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1439 H dilansir englishcafe.co.id:

1.Happy Eid Mubarak. Let us forget our mistake in the past with all the forgiveness and may God gives us abundantly of happiness and prosperity ahead.

(Selamat hari raya Idul Fitri. Mari kita lupakan kesalahan di masa lalu dengan maaf memaafkan dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah ke depannya).

2. Idul Fitri is not the final part of something to our story to be better in this world. So, let this time guide us to see a right way to be a better person. Happy Idul Fitri.

(Idul Fitri tidaklah akhir dari sebuah perjalanan untuk menjadi lebih baik di dunia ini. Jadi, biarkan waktu membimbing kita untuk berada di jalan yang benar menuju orang yang lebih baik. Selamat hari raya Idul Fitri).

3. Happy Eid Mubarak. May the blessing of Allah keep your mind and soul peaceful and joyful.

(Selamat hari raya Idul Fitri. Semoga berkat Allah menjaga pikiran dan jiwa dengan tenang dan penuh gembira).

4. Happy Eid Mubarak. May every EID fill your heart with tons of blissfulness and joyous.