Ditlantas dan Instansi Ini Sepakat Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan sejak lama berbenah untuk terus melayani masyarakat dengan sebaik-bainya dan menghindari hal-hal seperti pungutan liar dan sebagainya.

Pelayanan prima dilakukan oleh petugas hingga kini termasuk pengurusan surat-surat kendaraan sesuai prosedur yang ditentukan. Yang mana masyarakat diberikan kemudahan dengan adanya skema alur pengurusan.

Bahkan untuk lebih mencanangkan komitmen sebagai daerah zona integritas wilayah bebas korupsi kembali dilakukan pertemuan dengan stakeholders atau instansi terkait di Ditlantas Polda Kalsel, Selasa (12/6/2018) pagi.

Dalam pertemuan ini hadir pihak Badan Keuangan Daerah, Samsat UPTD, hingga bank BRI dan Bank Kalsel dan jajaran petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel.

Baca: Ini Tata Cara Pelaksanaan Salat Idul Fitri atau Salat Id Bagi Imam dan Makmum Serta Hukumnya

Direktur Lalu Lintas Kombes E Zulpan,seusai pertemuan Selasa (12/6/2018) mengungkapkan

apat koordinasi untuk samakan persepsi untuk persiapan memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM )

Menurut E Zulpan penilaian nantinya akan dilakukan oleh Mabes Polri dan Kemenpan) atau Kementerian Reformasi dan Birokrasi dari pusat.

"Mereka akan lakukan penilaian khususnya di bidang pelayanan publlik oleh lalu lintas yakni di bidang regident dan samsat ," jelas perwira berpangkat melati tiga ini

Baca: 21 Ucapan Selamat Idul Fitri 2018 Untuk Sahabat, Teman, Pacar di Lebaran Ini

Hingga kini ia menilai pelayanan Direktorat Lalu Lintas sudah bagus tetapi pemerintah tentunya mempunyai parameter penilaian dalam rangka pelayanan publik yang sudah bersih dan nelayani yaitu zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. ( WBBM ).

"Pelayanan kita bisa dikatakan sudah prima yang mana sudah jelas loket per loketnya itu, masyarakat yang mengurus surat-surat tidak perli bertanya karena ada pemberitahuan melalui spanduk-spanduk yang ditempelkankan dan ada mekanisme yang ditempelkan disitu juga. Alur bagaimana prosesnya dan masyarakt sudah tau," paparnya.

Kemudian juga pelayanan yang sistem. first in first out dimana siapa yang duluan datang mereka dilayanai.

Kemudian ada indeks kepuasan masyarakat yang kita ukur. Dimana tidak puas bisa sampaikan ketidakpuasannya disitu.(Banjarmasinpost.co.id/irfani)