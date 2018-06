Kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri yang Romantis, Cocok untuk Lebaran 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari Raya Idul Fitri diprediksi jatuh pada Jumat (15/6/2018). Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Muslim akan saling mengucapkan selamat Lebaran Idul Fitri 1439 H.

Karena menjelang hari lebaran 2018, Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1439 H, tak lengkap rasanya jika belum saling bermaafan.

Kali ini, Banjarmasinpost.co.id telah melansir dari berbagai sumber mengenai ucapan Idul Fitri yang romantis, berikut kumpulan ucapannya :

“Bumi boleh lupa berputar,

Mentari boleh lupa menyinari,

Burung boleh lupa bernyanyi,

Angin boleh lupa berhembus.

Namun aku tak akan lupa,

mengirim ucapan untuk yang tercinta:

Selamat bergembira di hari fitri nan ceria”

“Faith makes all things possible.

Hope makes all things work.

Love makes all things beautiful.

May you have all of the three.

Happy Idul Fitri”

“Ada kalimat yang tak perlu disampaikan.

Ada juga perasaan yang tidak butuh diungkapkan.

Tapi orang sepertimu tak akan pernah terlupakan.

Selamat Idul Fitri, Selamat Lebaran”

“Harta paling berharga adalah sabar. Teman paling setia adalah amal. Ibadah paling indah adalah ikhlas. Identitas paling tinggi adalah adalah iman. Pekerjaan paling berat adalah memaafkan, Mohon maaf atas segala khilaf, sahabat”

“Aku tak pandai berpuisi.

Jadi langsung saja ke yang inti.

Dengan tulus dan ikhlas dari sanubari.

Ku ucapkan selamat Idul Fitri”

“Burung camar terbang tinggi, Tidak setinggi kesalahan padamu.

Di hari yang fitri aku mohon bukakan pintu hati, Mohon dimaafkan seluruh salahku padamu

Selamat hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin Walfaizin Mohon Maaf Lahir batin”

“Menyambung kasih, merajut cinta, beralas ikhlas, beratap doa.

Semasa hidup bersimbah khilaf dan dosa, berharap dibasuh oleh maaf. Selamat Idul Fitri”

“Dunia lahir karena cinta, cinta dari Yang Maha Esa. Wahai hati penuh cinta jagalah api cinta dunia dengan kata maaf sebagai perantara. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir Batin”

