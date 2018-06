Anggota Dewan Kota Serap Aspirasi Lewat Buka Puasa Bersama

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Banyak cara yang dilakukan anggota dewan untuk menyerap aspirasi kepada warga. Salah satunya, dengan menggelar buka puasa dengan warga. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ustad Johansyah, anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin yang juga wakil ketua DPC PPP kota setempat.

"Iya setidaknya kita menggelar tiga kali buka puasa dengan warga dan kegiatan keagamaan dengan warga.

Tujuanya, untuk menyerapkan aspirasi dengan warga sekitar," kata Ustad Johansyah, Rabu (13/6/18).

Menurut Johansyah, dengan berbuka puasa bersama warga selain menjalin silaturahmi, juga untuk menyerap aspirasi dengan warga. Terkadang ada persoalan-persoalan buntu di masyarakat yang perlu disampaikan ke dewan.

Johansyah menyebutkan pihaknya telah menggelarr buka puasa bersama yang diawali dengan khataman Al Qur an dengan santri TK TP Al Qur an, bersama Ketua RT 25 dan Usatdz Ustadzah TK TPA beserta masyarakat Kelurahan Karang Mekar daen Kelurahan Pekapuran Raya BanjarmasinTimur Banjarmasin, Senin (11/6/18).

Selanjutnya, Johansyah juga menggelar buka puasa dengan pengurus anak cabang PPP dan masyarakat Banjarmasin Timur, Selasa (12/5/18) di di Rumah Bapak Anang Ifansyah di Jl Kramat Raya Gang Melati RT 6 No 4 Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin Timur lalu.

"Jika tak ada aral hari ini kita akan menggelar buka puasa dengan silaturrahmi dan buka puasa bersama dengan pengurus Ranting dan PAC PPP dan Masyarakat Banjarmasin Timur, di Syahrani Jalan Pramuka masuk Jl Melati Indah ke ujung terus masuk ke Jl Simpang Limau RT 9 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur," katanya.

Sebelumnya, kata Johansyah, juga telah digelar bertepatan 25 Ramadan acara Khataman Al Qur an dengan ibu-ibu majelis pengajian Al Qur an, Senin (11/6/18) pagi di rumah pribadi di Jl Ratu Zaleha Komplek KiHajar Dewantara I RT 25 No 134 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur. (Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho).