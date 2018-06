Hotel Geber Promo Lebaran Idul Fitri 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari Raya Idul Fitri merupakan momen untuk berkumpul bersama keluarga, bagi yang datang ke Banjarmasin memerlukan tempat menginap seperti hotel. Beberapa hotel di Kota Seribu Sungai ini menggeber promo lebaran.

Sales Marketing Blue Atlantic Banjarmasin, Mina Velayati mengatakan, masih dalam suasana lebaran, Blue Altantic International Hotel Banjarmasin menawarkan promo menginap mulai dari Rp 250.000,- /nett /night, dan tersedia juga paket halal bi halal dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp 60.000 sampai Rp 120.000 per pax dengan aneka pilihan menu tradisional, western, chinesse dan lainnya.

Dijelaskannya, harga tersebut sudah termasuk sewa ruangan, sound system, LCD, dan parkiran yang luas dan gratis. Tingkat hunian selama liburan tidak terkecuali Iduk Fitri kali ini diharapkannya meningkat.

“Tamu yang menginap di hotel kami di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin variatif, artinya tidak hanya dari Banjarmasin dan sekitarnya juga ada dari Kalteng,” katanya.

Dirinya optimistis tingkat hunian hotel bakal terus naik. Terlebih sudah beroperasionalnya ritel modern yang lokasinya tidaklah jauh dari Blue Atlantic Hotel Banjarmasin.

Mira menambahkan, tamu yang menginap bisa juga bersantai di Cae hotel. Tersedia berbagai macam pilihan snack dengan harga yang bersahabat yaitu serba Rp 16.000an, dan bagi yang ingin mencoba sensasi ayam geprek Blue Atlantic International Hotel Banjarmasin juga disediakan menu Ayam Geprek Dahsyat dengan harga hanya Rp 16.000an.

Sales and Marketing Summber Bed N Breakfast Hotel, Supiani El-Shirazy mengatakan, promo lebaran rate special room budget Rp 295.000, superior 350.000 dan deluxe 400.000 dari harga awal 600.000, 700.000 dan 800.000 untuk deluxe.

“Selain kamar kami juga menyediakan paket halal bihalal mulai dari Rp 45.000 paket hemat per orang dan paket buffee per paket, prasmanan Rp 80.000 per orang. Tetapi khusus paket buffet minimal pemesanan 30 orang,” jelasnya.

Sebagai salah satu hotel bintang empat di Banjarmasin yang dikelola oleh manajemen Accor Hotels, Mercure Banjarmasin terus meningkatkan komitmennya untuk terus melakukan inovasi baru dalam memasarkan produk unggulannya.

“Setelah menjual beragam promo sepanjang bulan Ramadhan, kali ini kami kembali menawarkan beberapa promo seperti paket Halal Bihalal. Paket ini kami peruntukkan bagi rekan – rekan perusahaan maupun instansi,” ungkap Asst Direktur Pemasaran Mercure Banjarmasin, Rabiatul Adawiah.

