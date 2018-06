Nonton Piala Dunia dapat Merchandise Gratis di Grand Dafam, Kamu Unggulkan Siapa?

BANJARMASINPOST.CO.ID- Piala Dunia 2018 Rusia akan digelar pada 14 Juni sampai 15 Juli 2018. Banyak bolamanis yang tak sabar menunggu laga 32 tim dalam delapan grup ini.

Demam piala dunia semakin memberikan reaksi terhadap para pecinta sepakbola, salah satunya Yudha, staff Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru.

“Jerman pasti juara lagi," tukasnya penuh semangat.

Berbeda dengan staf lainnya, Luqman yang menyatakan Inggris is number one, karena julukan Inggris adalah Three lion.

"Bayangkan, satu singa saja sudah menakutkan, apalagi tiga...” selorohnya sembari tersenyum.

Luqman mengatakan, banyak orang menginginkan nonton bersama even empat tahunan ini. Karena nonton bersama atau nonton bareng (nonbar) itu penuh keseruan.

Muh Roy Amazon selaku General Manager Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, pun paham fenomena itu.

“Banyak tempat nonbar di mana-mana dan Grand Dafam Q Hotel juga menyambut gelar piala dunia 2018 dengan acara nonbar yang sangat menarik," ujarnya.

Ya, karena bagi Anda yang nonbar di Tanuhi Terrace Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru akan mendapatkan merchandise gratis.

"Caranya gampang, hanya dengan reservasi melalui website shabatsolihin.com dengan sekali sentuhan,” jelas Roy.

Nah, jangan mau kehabisan. Segera reservasi nonbar Anda melalui sahabatsolihin.com untuk pelayanan yang terbaik.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)