Asyiknya Maher Zain Umrah Bulan Puasa Ramadhan Menjelang Idul Fitri di Mekkah, Begini Keseruannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN-Sejak beberapa ini, penyanyi Maher Zain umrah di Arab Saudi.

Di memposting banyak momen keseruannya selama di sana, baik di Madinah maupun Mekkah.

Terakhir dia memposting pemandangan Kakbah dari atas, diambilnya dari kamar hotel dan dia duduk di situ berlatar bangunan suci tersebut.

Tampak waktunya malam dan di sekitar Kakbah banyak manusia sedang beribadah.

Lampu-lampu tampak gemerlap.

Postingannya itu pada Kamis (14/6/2018).

Dia menuliskan di Instagramnya, @maherzainofficial bahwa kota ini adalah sebuah tempat yang harus dikunjungi dan mengapa kita umat Islam harus ke sana maka harus mengunjungi kota suci ini agar mengerti maksudnya.

“MashaAllah what a place to be in.. you have to be there to understand what I mean..

#alhamdulillah for His #blessings,” tulisnya.

Dari postingannya ini, apakah dia bakal berhari raya Idul Fitri di Mekkah?

Namun sepertinya tidak karena dia tampaknya harus segera balik ke Madinah.