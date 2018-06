Ucapan Selamat Idul Fitri Dalam Berbagai Bahasa Daerah dan Internasional, Jepang, Rusia dan Lainnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Besok, Jumat (15/6/2018) umat Islam akan merayakan hari raya, lebaran Idul Fitri.

Di momen spesial ini biasanya umat Islam akan saling berkirim ucapan selamat Idul Fitri ke teman, tetangga maupun keluarga.

Berikut ini adalah ucapan selamat Idul Fitri dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk beberapa bahasa daerah Indonesia seperti Bahasa Sunda, Banjar, Betawi, Melayu, Buton, Jawa, Madura, Minang, Bali, Batak, dan sebagainya.

Ada juga dalam bahasa-bahasa dari berbagai negara seperti Afghanistan,

Arab, Bangladesh, Belanda,

Bosnia, Bulgaria, Chech, Cina,

Denmark, Finladia, Inggris, Urdu, Yunani, dan sebagainya.

Dikutip dari beberapa sumber, berikut daftar ucapannya.

Bahasa Sunda

"Wilujeng boboran siyam"



"Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate,

urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari.

Taqabalallahu Minna Wa Minkum

Wilujeng Idul Fitri 1434 H, sim kuring neda dihapunten samudaya kalepatan.

Kuring neda dihapunten kana samudaya kalepatan,

boh bilih aya cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah,

da sadayana oge mung saukur heureuy, manusa mah teu tiasa lumpat tina kalepatan jeung kakhilafan."



Bahasa Jawa

"Sugeng Riyadin"



"Kulo nyuwun gunging pangapunten sedanten kalepaten lahir dumugi ning batos boten langkung ngaturaken sugeng Iedul Fitri,

mugi Gusti Allah Ingkang Kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo.

Amien…"



“Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos, mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.”



Bahasa Madura

"Abee.. je’ nyamana manongsa ta’enggih …

Den kule paste benyak kalopotan de’ mpiyan sadeje,…

Mik pola den kule ngalakone kasalahan kalaben nyake’agih de’ ate mpiyan…

Pas tepa’ are soce nga’mangken neka tretan…. molae setong Syawal 1434 H.

Deri ate kule sepaleng delmm… Kule nyo’on agih seporana sebenyak ka Ampiyan sadejeh tretan….

Anggep beih den kule kalaben mpiyan pon sobung ganjelan panapa..

.. Ator Sakalangkong Tretan …. Wasslmlkum.."



Bahasa Minang

"Tapakiak kanaik, tajalepak ka turun, tatilang wakatu bajalan…talamak wakatu talalok..talampau banyak kecek nan mancacek, tagoreh hati, padiah taraso dek dunsanak, basusun jari nan sapuluah sabaleh jo kapalo tisarah sanak kok nio manambahkan jadi duopuluah tigo..Nan jaleh ambo minta maaf bilo ado kato nan indak katuju, kalakuan nan kamari bedo..bisuak urang karayo sorry nan sabana sorry ambo pintokan.."



Bahasa Bali

"Aturang titiang rahajeng Idul Fitri 1434 H, titiang nunas ampura lahir batin."



Bahasa Batak

"Horas, Selamat Idul Fitri 1434 H, molo adong pe na sala panghatai on dohot pangalaho nami, mangido ma’af ma hami, sian bagasan roha nami

Pauk pauk hudali ma pago pago tarugi, Na tading taulahi, na sala ta pauli…"



Bahasa Buton

"Selamat Idul Fitri 1434 H

Mani maafu lahir te bathin tomo bari-baria kesalahanku."



Bahasa Manado

"Selamat Idul Fitri 1434 H, mohon maaf lahir & batin atas samua kita pe kesalahan."



Bahasa Padang

"Salamaik Hari Rayo Idul Fitri 1434 H, Mohon Maaf Laia Jo Bathin Jiko Ado Salah"



Bahasa Lombok

"Selamet idul fitri 1434 H tunas ampun lahir dan batin."



Bahasa Banjar

"Salamat Bahari raya"



Bahasa Bugis Sulawesi Selatan

"Usalaini esso mapaccing, esso sipakacinnong ati, esso sipakalebbi na sipakario ininnawa madeceng, esso sipakatau. Mamuare, pada naleteiki’ pammase Puang Allahu Ta’ala. Napannennungngi deceng

Atan. Na lettu ri esso rimunri na. Taddampengekka’ sininna ada nennia gau’ pura lalo-e, makkua`toparo maddimunri-e. Amiin, yaa Rabbal ‘Aalaiin. Salamaki mallepe’ fittarah 1434H. Tabe’ pole ri silessurengta Wati"



Bahasa Aceh

"Dicong bak lawah na dideung darut,

Diateuh bak krut na ticem pala,

Meunyo na yang salah kalong pubut,

Rayeuk ngeun ubet ,,meuah beu raya.

"Selamat Hari Raya idul Fitri",

Meuah lahee Bathen"

Bahasa Betawi

Mpok rOGAYE Tibe2 kye

TeMen2 smUe Met puAse Yeee.

Soto TumpAh Hrus dIelaPin

Klo aDa Slan Moon DimAAfin

ZiDan SukA DanDan

MarHaban Ya rAmaDhan,

Ucapan Selamat Puasa Bahasa Melayu

anak melayu mengail ikan,perahu berlabuh ditengah lautan,sambil menunggu dtgnya ramdhan jari ku susun mohon ampunan,selamat menyambut bulan suci ramadhan bagi semua umat muslim

Bahasa Internasional

Indonesia : Selamat Lebaran, Selamat Idul Fitri

Afghanistan : Kochnay Akhtar

Arab : Aid Mubarok

Bangladesh : Rojar Eid

Belanda : Eigendom Mubarak

Bosnia : Ramazanski Bajram

Bulgaria : Pritezhavani Mubarak

Chech : Vlastnictvi Mubarak

Cina : Guoyou Mubalake

Denmark : Ejet Mubarak

Finladia : Omistama Mubarakiin

Inggris : Happy Eid El Fitr

Israel : Bebe’lanat Mawba’rak

Itali : Proprieta Mubarak

Jepang : Chuuko Mubaraku

Jerman : Besitz Mubarak

Korea : Junggo mubarakeu

Kroasia : Vlasnistvu Mubarak

Kurdishtan : Cejna Remezanê

Malaysia : Salam Aidilfitri

Mesir : Ed Karim atau Eid Sahid

Nigeria : Sallah

Perancis : Fete de l’aid

Persia Iran : Eid-e-Sayed Fitr

Polandia : Wlasnosia Mubarak

Portugis : Mubarak propriedade

Rumania : Mubarak aflate in proprietatea

Rusia : Prinadlezhashchikh Mubarakj

Senegal : Korite

Spanyol : Mubarak, de propiedad

Swedia : Agda Mubarak

Turki : Ramazan Bayrami

Urdu India : Choti Eid

Yunani : Aneekoeen Moeemparak. (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)