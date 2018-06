Acungkan Jari Tengah! Fox Meminta Maaf atas Kelakuan Tak Senonoh Robbie Williams

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemegang hak siar Piala Dunia 2018, Fox, meminta maaf atas gestur tubuh dari Robbie Williams.

Fox telah meminta maaf kepada semua penonton Piala Dunia 2018 atas tindakan ofensif yang diperlihatkan oleh Robbie Williams.

"Karena disiarkan secara langsung, kami tidak tahu apa yang akan terjadi selama pertunjukan dan kami meminta maaf," kata salah satu staf Fox seperti dilansir Bolasport.com dari BBC.com.

Bintang pop asal Inggris tersebut tidak menjelaskan mengapa dia mengacungkan jari tengahnya.



Robbie Williams saat tampil pada pembukaan Piala Dunia 2018 (14/6/2018)(dok-bbc.com)

Insiden itu tidak dilihat oleh penonton di Inggris karena ITV telah memotong bagian tersebut.

Tetapi, aksi Robbie Williams tersebut sudah tersebar di banyak media online.



Acara pembukaan Piala Dunia 2018 yang menampilkan penyanyi asal Inggris, Robbie Williams, di Stadion Luzhniki, Moskow, Rusia, Kamis (14/6/2018).(FIRZIE A. IDRIS/BOLASPORT.COM)

Sebelumnya, Robbie Williams mengungkapkan rasa semangatnya ketika akan tampil pada pembukaan Piala Dunia 2018 di Rusia.

Hal itu ditunjukkan melalui tulisan yang diunggah pada akun Twitter pribadi.

Penampilan Robbie dimulai dengan menyanyikan lagu "Let Me Entertain You" yang menyertakan "Feel and Angels".

Pria berusia 44 tahun itu tampil bersama soprano terkenal, Aida Garifullina.