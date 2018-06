Lebaran Idul Fitri Pertama Olla Ramlan Tanpa Kehadiran Ayahnya, Begini Ungkapan Kesedihannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN-Olla Ramlan tahun ini berhari raya yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, dia baru saja kehilangan ayahandanya, H Muhammad Ramlan yang tutup usia pada Senin (4/6/2018) lalu pukul 18.05 WIB.

Muhammad Ramlan menghembuskan napas terakhirnya setelah dirawat di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Tutup usia di 72 tahun, Muhammad Ramlan meninggal dunia karena penyakit kanker hati yang selama ini dideritanya.

Karena tahun ini Olla Ramlan tak bisa berhari raya Idul Fitri bareng ayahnya, dia rupanya rindu dengan sosok ayahnya itu.

Dia mengungkapkannya di postingannya di Instagram.

Miss You Abah...

Olla kangen pelukan Abah

Olla kangen kata kata cinta Abah

Olla kangen senyuman Abah

Olla kangen banget Abah

.....

My heart is broken...,” tulisnya.

Dia memposting tiga buah fotonya saat menikah dengan Aufar Hutapea beberapa tahun lalu.

Di situ ada ayahnya yang tampak bahagia dia menikah dan tampak memeluknya penuh haru.

Mereka tampak berbahagia bersama.

Banyak warganet terharu dan ikut sedih melihat postingannya ini.

Beberapa di antara mereka mencoba menguatkan ibu tiga anak ini.

nuraeni960 : Kehilangan org yg disayangi memang berat mba.. . Yg sabar yah mba olla hanya mba olla yg tahu seberapa sakit dan rindunya mba ke abah mba. Yg sabar

mrs_nanie_14 : sabar yah mommy @ollaramlanaufar .. aku ngerti banget rasa nya mom karna aku juga kehilangan ayah ku bulan 7 nanti udah setahun .. berat rasanya mom .. di saat idul fitri beliau sdh tak bersama kita .. Alfatiha untuk bapak2 kita yah mom

suliani.lewa : Yg sabar d tabah yah mbak @ollaramlanaufar,semoga Almarhum ditempatkan bersama hamba Allah yg shaleh n selamat Hari Raya Idul fitri, mohon maaf lahir d batin buat sek. (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)