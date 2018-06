Prediksi Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2018 Rusia : Nizami Jagokan Portugal

Portugal vs Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tiga duel seru lanjutan fase grup Piala dunia 2018 akan berlangsung Jumat (15/6) malam dan Sabtu (16/6/2018) dinihari nanti.



Duel timnas Mesir vs Uruguay, Maroko vs Iran dan Portugal vs Spanyol.

Nah, sebagai pecinta sepakbola Kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol sekretariat daerah Banjarbaru Ahmad Syarief Nizami langsung memprediksi skor tiga pertandingan seru itu.

"Mesir uruguay seri,1-1, morocco vs iran menang morocco 2-1, Portugal vs spanyol menang Portugal 1-0," ucap pemain bola dan futsal Pemko Banjarbaru ini

Ahmad Syarif Nizami (Istimewa)

Laga seru super ketat ditatap Nizami terjadi pada laga Mesir vs Uruguay dan Portugal vs Spanyol.

"Uruguay boleh menyandang tim favorit juara grup. Namun, mereka wajib mewaspadai Mesir yang berpotensi jadi kuda hitam," katanya.

Dikatakannya lebih lanjut, Portugal vs Spanyol juga akan berlangsung alot, adu gengsi karena laga pembuka Grup B. "dua negara unggulan di Grup B," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)