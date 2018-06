Heboh Film Ayu Ting Ting, Dimsum Martabak Diberi Nilai 0,5 Oleh Mas Djay, Ini Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film pertama pedangdut Ayu Ting Ting, Dimsum Martabak kembali jadi sorotan usai resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia tepat pada hari pertama Idul Fitri, Jumat, 15 Juni 2018.

Film pedangdut Ayu Ting Ting ini memang ramai diperbincangkan karena diproduseri oleh Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina yang dikabarkan menjalin hubungan dekat dengannya.

Nah Ayu Ting Ting akhirnya kembali jadi sorotan usai akun twitter Mas Djay, @djaycoholic mereview film Dimsum Martabak.

Akun tersebut memberi nilai 0,5 untuk film yang dibintangi Ayu Ting Ting dan Boy William.

"54. Dimsum Martabak (2018) 0.5/5".

"Udah lama ndak kasih nilai 0.5. Dikomenin Netizen terlalu soft sekarang.

Giliran ngasih 0.5 Netizen kebingungan".

Akun tersebut mengungkapkan alasan memberikan nilai 0,5 untuk film Ayu Ting Ting.

"Dramanya kering kerontang, rangeemosinya Ayu pendek banget jadinya sebagai karakter dia itu macem ga bergerak ke arah yang lebih baik. Dari awal sampai akhir datar aja. Boy William juga sama. The worst from him".

