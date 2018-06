Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans TV Prancis vs Australia Grup C Piala Dunia 2018 Sore Ini

Laga Prancis vs Australia di Piala Dunia 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Piala Dunia 2018 Grup C di Trans TV (live Trans TV) akan dibuka laga antara Prancis vs Australia, Sabtu (16/6/2018) yang digelar di Kazan Areba

Selain di televisi, live streaming Prancis vs Australia dijadwalkan disaksikan lewat tayangan live streaming Trans TV di website resmi Trans TV www.transtv.co.id/live mulai pukul 17:00 WIB

Gelandang tim nasional Prancis dan Manchester United, Paul Pogba, harus siap memikul beban berat sepanjang Piala Dunia 2018 di Rusia.

Hampir semua pemain timnas Prancis berharap Paul Pogba menampilkan permainan terbaik di turnamen ini.

Striker timnas Prancis, Antoine Griezmann, termasuk ke dalam salah satu pemain yang berharap banyak kepada Paul Pogba.

“Kami mengharapkan sesuatu yang besar dari Pogba,” ujar Griezmann seperti dilansir BPost Online dari BolaSport.com dari Four Four Two.

“Sentuhan Pogba semuanya fantastis dan ia juga mampu mencetak gol-gol dari jarak jauh,” ucap striker Atletico Madrid tersebut.

Selain talenta besar Pogba di lini tengah, Griezmann juga mengungkapkan peran penting sang pemain di timnas Prancis.

“Kami tidak punya pemimpin di timnas Prancis, tetapi semua orang mendengarkan saat Pogba berbicara,” tutur Griezmann.

Meski memiliki talenta besar, Pogba memang belum konsisten di setiap penampilannya.