Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans TV & Trans 7 Grup C Piala Dunia 2018 : Prancis Unggulan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Grup C Piala Dunia 2018 di Tran TV (live Trans TV) dan Trans 7 (live Trans7) yang dihuni Prancis, Australia, Peru dan Denmark akan dimulai hari ini, Sabtu (16/6/2018).

Perancis dan Denmark, dua tim asal Benua Eropa jadi unggulan di Grup C, meski tak menutup kemungkinan Peru dan Australia akan memberikan kejutan.

Berikut daftar pemain skuad para peserta Grup C Piala Dunia 2018:

1. Timnas Perancis

Kiper: 1-Hugo Lloris, 16-Steve Mandanda, 23-Alphonse Areola

Belakang: 2-Benjamin Pavard, 3-Presnel Kimpembe, 4-Raphael Varane, 5-Samuel Umtiti, 17-Adil Rami, 19-Djibril Sidibe, 21-Lucas Hernandez, 22-Benjamin Mendy

Tengah: 6-Paul Pogba, 12-Corentin Tolisso, 13-N'Golo Kante, 14-Blaise Matuidi, 15-Steven Nzonzi

Depan: 7-Antoine Griezmann, 8-Thomas Lemar, 9-Olivier Giroud, 10-Kylian Mbappe, 11-Ousmane Dembele, 18-Nabil Fekir, 20-Florian Thauvin

2. Timnas Australia

Kiper: 1-Mathew Ryan, 12-Brad Jones, 18-Danny Vukovic

Belakang: 2-Milos Degenek, 3-James Meredith, 5-Mark Miligan, 6-Matthew Jurman, 16-Aziz Behich, 19-Joshua Risdon, 20-Trent Sainsbury

Tengah: 8-Massimo Luongo, 13-Aaron Mooy, 15-Mile Jedinak, 22-jackson Irvine, 23-Tom Rogic

Depan: 4-Tim Cahill, 7-Mathew Leckie, 9-Tomi Juric, 10-Robbie Kruse, 11-Andrew Nabbout, 14-Jamie Maclaren, 17-Daniel Arzani, 21-Dimitrios Petratos

3. Timnas Peru

Kiper: 1-Pedro Gallese, 12-Carlos Caceda, 21-Jose Carvallo

Belakang: 2-Alberto Rodriguez, 3-Aldo Corzo, 4-Anderson Santamaria, 5-Miguel Araujo, 6-Miguel Trauco, 15-Christian Ramos, 17-Luis Advincula, 22-Nilson Loyola

Tengah: 7-Paolo Hurtado, 8-Christian Cueva, 13-Renato Tapia, 14-Andy Polo, 16-Wilder Cartagena, 19-Yoshimar Yotun, 23-Pedro Aquino

Depan: 9-Paolo Guerrero, 10-Jefferson Farfan, 11-Raul Ruidiaz, 18-Andre Carrillo, 20-Edison Flores

4. Timnas Denmark

Kiper: 1-Kasper Schmeichel, 16-Jonas Lossl, 22-Frederik Ronnow

Belakang: 3-Jannik Vestergaard, 4-Simon Kjaer, 5-Jonas Knudsen, 6-Andreas Christensen, 13-Mathias Jorgensen, 14-Henrik Dalsgaard, 17-Jens Stryger Larsen

Tengah: 2-Michael Krohn-Dehli, 7-William Kvist, 8-Thomas Delaney, 10-Christian Eriksen, 18-Lukas Lerager, 19-Lasse Schone

Depan: 9-Nicolai Jorgensen, 11-Martin Braithwaite, 12-Kasper Dolberg, 15-Viktor Fischer, 20-Yurary Poulsen Yussuf, 21-Andreas Cornelius, 23-Pione Sisto

Jadwal siaran langsung Grup C Piala Dunia 2018 :

Sabtu, 16 Juni 2018

Prancis vs Australia - Grup C (Kazan Arena), 17:00 WIB, Trans TV

Peru vs Denmark - Grup C (Mordovia Arena), 23:00 WIB, Trans TV

Kamis, 21 Juni 2018

Denmark vs Australia - Grup C (Samara Arena), 19:00 WIB, Trans TV

Prancis vs Peru - Grup C (Ekaterinburg Arena), 22:00 WIV, Trans TV

Selasa, 26 Juni 2018

Iran vs Portugal - Grup B (Mordovia Arena), 01:00 WIB, Trans 7

Spanyol vs Maroko - Grup B (Kaliningrad), 01:00 WIB, Trans TV

Australia vs Peru - Grup C (Fisht Olympic), 21:00 WIB, Trans 7

Denmark vs Prancis - Grup C (Luzhniki), 21:00 WIB, Trans TV

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Dapat Berubah Sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)