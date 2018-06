Boy William Jawab Sindiran Tak Promosikan Dimsum Martabak Bersama Ayu Ting Ting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting sebagai pemeran utama Dimsum Martabak terlihat gencar promosikan filmnya dibandingkan lawan mainnya, Boy William.

Di hari lebaran, Ayu Ting Ting bahkan rela turun demi promosikan Dimsum Martabak bersama kedua orangtuanya pada Jumat, 15 Juni 2018 lalu.

Berbeda dengan lawan mainnya, Boy William tak hadir di promo Dimsum Martabak dan memilih merayakan hari ulang tahun bersama kekasihnya di New York, Amerika.

Boy William memposting sedang berada di Times Square, New York dengan sang kekasih, Karen Vendela dan merayakan hari ulang tahun pacarnya.

"In the middle of Time Square. Happy birthday :)," tulis Boy William di caption foto.

Melihat foto kebersamaan Boy bersama pacarnya ini, banyak warganet yang menuliskan sindirannya.

Karena tak ikut dalam promo film Dimsum Martabak bersama Ayu Ting Ting.

riyuanita, "Saran gue @ayutingting92

mudah2n cari partner film yang

menghormati kamu sebaqai perempuan

jgn kayak @boywilliam17 yg megang2

badan kamu cuman buat partner film

gue jadi ingat @ivan_gunawan sindir

kamu soal mesra2n dan kamu marah ya

iyalah que juga marah kalau badan que

dipegang2 cuman buat promo film".

qalbi_rozan, "@ayutingting92 gk ada

capee y promo film d hari pertama

tyang @dimsumartabakthemovie laa

km @boywilliam17 bisa,bisa y asiek

liburan ke LN..,sukses y film itu sukse:s

y loo juga@boywilliam17,,emang

pacaran gk bisa d tunda dlu coyyy".

rararara2020, "Moment nya ga pas

bgt boy klo lo liburan sm cwe lo tp

posisi nya Ig promo film dimsum

martabak..jadi gimana gitu...ga jdi

baper sm film nya".

Melihat banyaknya antusias warganet, Boy William memberikan jawaban kepada para fans.

Melalui insta story, Boy William menuliskan, "Gila meliat antusias kalian yang DM nonton @dimsummartabakthemovie...gue jadi pengen nonton neh".

"Hai guys kalian apa kabar, thank you ya semua udah pada nonton Dimsum Martabak. Hai Mona apa kabar? Aku lagi di luar negeri jadi gak bisa sama kalian. Aco jagain tuh si Mona untuk sementara".

"Temen-temen semua kalau kalian theater visit jangan lupa diupdate ya, aku pantau dari sini. Gua sih denger dari temen-temen gua di Indonesia rame banget. Jadi i wanna see", ucap Boy William di insta storynya terkait film Dimsum Martabak yang dibintanginya bersama Ayu Ting Ting.