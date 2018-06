6 Hal Ini yang Membuat Deddy Corbuzier Terpincut Sabrina Chairunnisa?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok Sabrina Chairunissa mulai diperbincangkan usai beredar foto mesranya dengan Deddy Corbuzier.

Ya, wanita cantik ini dikabarkan menjalin hubungan dengan Deddy.

Rumor tersebut pertama kali diunggah oleh akun gosip @lambe_turah, Minggu (17/6/2018).

Dalam postingan Lambe Turah tersebut, Deddy terlihat cukup dekat dengan Sabrina.

Mereka terlihat tengah berjalan-jalan bersama layaknya pasangan kekasih.

Dalam foto selfie yang diunggah Sabrina, Deddy tampak mendekatkan wajahnya.

Ayah satu anak itu terlihat mencium pipi Sabrina.

"While waiting for the famous (emoji) in town," tulis Sabrina pada caption fotonya tersebut.

Rupanya kedekatan Deddy dengan finalis Puteri Indonesia 2011 tersebut mendapat reaksi dari mantan istri Deddy, Kalina.

Bahkan dalam kolom komentar yang diunggah Sabrina, Kalina terlihat mendukung hubungan asmara mereka.