Jadwal Liga 1 2018 : Mulai Selasa (26/6) Dibuka Laga Tunda Persebaya vs Persija

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018 setelah libur lebaran akan kembali bergulir Selasa (26/6/2018) dengan menyajikan laga tunda Persebaya vs Persija.

Laga Persebaya Surabaya vs Persija ditunda lantaran ada teror bom pertengahan bulan Mei lalu.

Selain itu, laga tunda Liga 1 2018 antara Persija vs Persib Bandung juga akan dilangsungkan setelah lebaran, tepatnya Sabtu (30/6/2018) mendatang, seperti dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1.

Setelah itu, Jumat (6/7/2018) akan mulai kembali bergulir pekan 14 Liga 1 2018 yang dibuka laga Sriwijaya FC vs PS Tira.

Berikut jadwal Liga 1 2018 ;

* Selasa (26/6/2018)

Persebaya vs Persija (waktu belum terkonfirmasi)

* Sabtu (30/6/2018)

Persija vs Persib (waktu belum terkonfirmasi)

* Jumat (6/7/2018)

Sriwijaya FC vs PS TIRA pukul 15.30 WIB

Mitra Kukar vs Barito Putera pukul 15.30 WIB

Persija vs PSM pukul 18.30 WIB

Borneo FC vs Perseru Pukul 18.30 WIB

* Sabtu (7/7/2018)

Persipura vs Bhayangkara FC pukul 13.30 WIB

Arema FC vs Persela pukul 15.30 WIB

Persebaya vs Bali United pukul 18.30 WIB

* Minggu (8/7/2018)

Madura United vs PSMS pukul 15.30 WIB

Persib vs PSIS pukul 18.30 WIB

Catatan : jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)