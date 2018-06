Pengurus Masjid Al Furqon Gelar Sunatan Massal Tiap Anak Dapat Rp 60 Ribu, Dananya dari Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Fauzil Kamil (7) terus asyik memainkan game di ponsel di tangannya. Itu dilakukan bocah SDN Handil Bhakti ini untuk menghilangkan ketakutannya saat tengah disunat.



Ya, Pengurus Masjid Al Furqon Jalan SMA 1 Martapura hari ini menggelar Sunatan Massal.

Sebanyak 120 bocah mendaftar kegiatan tersebut. Bocah-bocah itu, dalam kegiatan itu mendapatkan bingkisan sarung, kopiah serta baju koko dan juga amplop berisi uang Rp 60 ribu.

"Hore dapat uang Rp60 ribu," ujar Kamil gembira.

Baca: Kisah Bocah Tawaf Sambil Berenang Saat Masjidil Haram Banjir Besar Tahun 1941, Ini Sosoknya

Baca: Petani Wanita Sulawesi Ditelan Piton, Kata Panji Petualang Ular Sebenarnya Takut Manusia Tapi . . .



Ketua Nazir Masjid Al Furqon, Salim Hasan mengatakan, kegiatan sunatan massal ini yang kedua kalinya mereka gelar.

Kegiatan ini, dibiayai dari kas masjid Al Furqon serta juga ada sumbangan dari donatur.

"Alhamdulillah ada 120 bocah yang daftar kegiatan ini," ujar Salim.

Dijelaskan Salim, di Masjid Al Furqon memang memprogramkan kegiatan sosial.

Dananya, diambil dari sumbangan waqaf setiap jumat yang disisihkan setiap pekannya sebanyak 20 persen.

Dari dana itulah, pihaknya menggelar sunatan massal. Dan dalam waktu dekat, setiap bulan pihaknya juga akan melaksanakan program sosial pembagian beras dan sarung untuk kaum duafa.

"Mudah-mudahan peran Masjid Al Furqon akan semakin dirasakan oleh masyarakat,"katanya.(wid)

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "bpostgroup" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bpostgroup+unsubscribe@googlegroups.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

IMG_20180619_104341.jpg · Print