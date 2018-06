Jadwal Live Trans TV Piala Dunia 2018 Malam Ini: Portugal vs Maroko dan Iran vs Spanyol

Jadwal Portugal vs Maroko

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (Live Trans TV) Piala Dunia 2018 Grup A dan Grup B malam ini diprediksi berlangsung seru. Tiga tim unggulan, Portugal, Spanyol dan Uruguay akan berlaga. Portugal vs Maroko dan Uruguay vs Arab Saudi pada Rabu (20/6/2018), sedangkan Iran vs Spanyol pada Kamis (21/6/2018).

Tidak hanya disiarkan langsung di TV (Live TransTV), live streaming Portugal vs Maroko, Uruguay vs Arab Saudi dan Iran vs Spanyol dapat ditonton melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya salah satunya Yalla-shoot.com.

Pada pertandingan Grup B, timnas Portugal, yang mendapatkan hasil imbang kontra timnas Spanyol pada Jumat (15/6/2018), akan menghadapi timnas Maroko di Stadion Luzhniki, Rabu siang waktu setempat. Timnas Iran yang berhasil mendapatkan poin penuh pada laga pertama melawan timnas Maroko, akan menghadapi juara Piala Dunia 2010, timnas Spanyol pada Kamis dini hari WIB.

Sedangkan pada pertandingan Grup A, timnas Arab Saudi harus berjuang melawan timnas Uruguay di Rostov Arena. Kemenangan akan membukan peluang mereka untuk lolos. Seluruh pertandingan Piala Dunia akan disiarkan oleh Trans TV, K-Vision, dan Usee TV yang menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2018 di Indonesia.

Berikut adalah jadwal siaran langsung hari kedua Piala Dunia 2018:

Rabu, 20 Juni 2018

Portugal vs Maroko Live Trans TV - Grup B (Luzhniki) Pukul 19:00 WIB

Uruguay vs Arab Saudi Live Trans TV - Grup A (Rostov Arena) Pukul 22:00 WIB

Kamis, 21 Juni 2018

Iran vs Spanyol Live Trans TV - Grup B (Kazan Arena) Pukul 01:00 WIB

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)