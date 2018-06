Diserbu Netizen Setelah Pamer Foto Berbikini di Pantai, Balasan Widi 'AB Three' Sangat Mengejutkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Widi Mulia baru saja menikmati suasana liburan di sebuah pantai di Bali.

Ia pun membagikan foto-foto saat dirinya berada di Pulau Dewata tersebut melalui akun Instagramnya.

Rupanya, Widi yang dulunya dikenal sebagai salah satu personel AB Three ini, diketahui berada di Pantai Melasti.

Ia ingin memberikan alternatif pilihan lain untuk pantai yang berada di Bali.

"UPDATED! Nama pantainya Melasti. Alias #melastibeach !"

"Kalau agak kepanasan bisa meneduh di balik bukit," tulis Widi.

Widi begitu antusias menginformasikan keberadaan pantai tersebut.

Menurutnya, pantai tersebut memiliki pemandangan dan pasir pantai yang sangat sempurna.

Foto Widi berada di pantai. ()

"Deket Banyan Tree Resort, lewatin GWK di Bali. White sand, super clean, with the perfect sunshine!"

"Have an enjoyable holiday everyone," tulis Widi.