Head to Head & Prediksi Skor Prancis vs Peru Grup C Piala Dunia 2018 Live Trans TV, Pogba Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Dunia 2018 Grup C live Trans TV antara Prancis vs Peru diprediksi berlangsung seru. Laga Prancis vs Peru disiarkan langsung (Live) Trans TV pukul 22.00 Wib pada Kamis (21/6/2018) malam.

Tidak hanya disiarkan langsung di TV (Live TransTV), live streaming Prancis vs Peru dapat ditonton melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya salah satunya Yalla-shoot.com.

Timnas Prancis merupakan skuat yang dipenuhi pemain brilian, dari kiper Hugo Lloris, bek Raphael Varane, gelandang Paul Pogba, sampai penyerang Antoine Griezmann. Prancis pun digadang-gadang memiliki potensi besar untuk menjadi Juara Dunia 2018.

Baca: Live Trans TV dan Trans7! Ini Cara Nonton Live Streaming Piala Dunia 2018 Lewat HP

Namun, pada pertandingan pertama grup C Piala Dunia 2018, Pogba cs hanya mampu menang tipis atas Australia. Ditambah lagi dua gol Prancis tercipta melalui proses tendangan penalti dan gol bunuh diri pemain lawan.

Baca: Rekor Baru Cristiano Ronaldo Usai Portugal vs Maroko Berakhir 1-0 di Piala Dunia 2018

Laga melawan Peru tentu bakal menjadi pembuktian Prancis sebagai kandidat juara dunia.

Sedangkan lawan Prancis, Peru, dipastikan akan tampil habis-habisan malam ini. Jika kalah lagi, peluang untuk ke 16 besar pun hampir dipastikan akan tertutup.

Timnas Peru pun berharap banyak pada striker andalan mereka, Paolo Guerrero. Bomber 34 tahun ini dalam motivasi tinggi setelah larangan bermainnya gara-gara kasus doping akhirnya dicabut hanya beberapa hari sebelum Piala Dunia digelar.

Dilansir dari tribunnews, Guerrero bermain sebagai pengganti selama 30 menit saat melawan Denmark dan mampu tampil menawan.

Guerro mampu menciptakan dua peluang emas, yang berpotensi jadi gol penyama. Pada laga Prancis vs Peru, pelatih Ricardo Gareca kemungkinan menurunkan Guerrero sebagai starter.

Ia diharapkan bisa jadi tulang punggung The Peruvians melangkah ke 16 besar yang terakhir dicapai pada 1978 lalu.