Susunan Pemain Denmark vs Australia di Grup C Piala Dunia 2018 Live Trans TV

Denmark vs Australia Grup C Piala Dunia (Skysports)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebentar lagi, laga Denmark vs Australia di Grup C Piala Dunia 2018 tersaji. Susunan pemain Denmark vs Australia sudah dirilis. Laga ini disiarkan langsung (Live) Trans TV.

Live streaming Denmark vs Australia dapat disaksikan dengan melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com dan nontonliga.com.

Denmark bertekad memastikan tiket ke putaran 16 besar Piala Dunia 2018 kala kontra wakil Asia, Australia.

Pertandingan di grup C ini digelar di Stadion Samara Arena, Kamis (21/6/2018), pukul 19.00 WIB.

Denmark menyongsong partai ini berbekal kemenangan 1-0 atas Peru.

Kemenangan atas The Socceroos makin mendekatkan Tim Dinamit ke fase knock out.

Bahkan, jika kemenangan Denmark disusul kemenangan Perancis atas Peru, Tim Dinamit pun meraih satu tiket ke 16 besar.

Christian Eriksen tetap jadi andalan Denmark untuk mengatur permainan dari lini tengah.

Bersama Yussuf Poulsen, Christian Eriksen mendukung kinerja Nicolai Jorgensen sebagai ujung tombak.

Di kubu lawan, Australia berusaha untuk menjaga asa di Piala Dunia 2018.

Setelah kalah dari Perancis di partai perdana, The Socceroos diwajibkan meraih poin dalam pertandingan kontra Denmark.

Untuk mendukung misi tidak tersinggir dini dari Piala Dunia, Mile Jedinak akan menjadi jenderal Australia di lini tengah.

Ia diharapkan mampu mengimbangi permainan Christian Eriksen.

Mile Jedinak yang sudah mencetak gol ke gawang Perancis akan berkolaborasi dengan Andrew Nabbout untuk melayani penyerang Robbie Kruse.

Susunan Pemain Denmark kontra Australia: