Susunan Pemain Prancis Vs Peru di Grup C Piala Dunia 2018 - Olivier Giroud Langsung Tampil

Live Streaming Prancis vs Peru di Grup C Piala Dunia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebentar lagi, laga Prancis vs Peru di Grup C Piala Dunia 2018 bakal tersaji. Susunan pemain Perancis vs Peru pun sudah dirilis. Laga Ini disiarkan langsung (live) Trans TV mulai pukul 22.00 WIB.

Tidak hanya disiarkan langsung di TV (Live TransTV), live streaming Perancis vs Peru dapat ditonton melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau lewat situs penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com atau nontonliga.com.

mencari jalan lolos ke babak 16 Besar Piala Dunia 2018 ketika bertindak sebagai tuan rumah atas Peru di laga Grup C, malam ini.

Pertandingan kedua tim akan digelar di Ekaterinburg Arena mulai pukul 22:00 WIB.

Prancis saat ini ada di urutan dua klasemen dengan tiga angka dari satu main.

Pemuncak klasemen adalah Denmark yang baru saja ditahan Australia 1-1.

Kemenangan atas Peru akan membuat Prancis dipastikan lolos dari fase grup.

Sebaliknya bagi Peru,kekalahan berarti akan menjadikan mereka tim keempat yang dipastikan tersingkir.

Di pertandingan ini, Olivier Giroud akan jadi starter bersama Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe di lini depan Prancis.(*)

Berikut susunan pemain kedua tim:

Prancis: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud

Peru: Gallese, Rodriguez, Trauco, Ramos, Advincula, Cueva, Yotun, Aquino, Guerrero, Carrillo, Florez