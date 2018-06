Waw, Maia Estianty Dibawa Irwan Mussry ke Acara Mewah yang Dihadiri Pangeran Harry, Ini Buktinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty meninggalkan tanah air di hari ke 4 lebaran, Idul Fitri 2018.

Seperti diungkapkan sebelumnya, Maia Estianty mengaku ada pekerjaan di Inggris dan akan bertemu putranya El yang tak pulang lebaran.

Namun diduga Maia Estianty pergi bersama dengan sang kekasih, Irwan Dany Mussry untuk menghadiri event besar.

Terlihat dari unggahan Maia Estianty dan Irwan Mussry yang menghadiri event serupa.

"Good morning, Hampshire! Arrived just

"Good morning, Hampshire! Arrived just in time to join the #RoyalAscot festivities with #Longines.", caption yang dituliskan Irwan Mussry di foto yang diunggah di akun instagram, Kamis, 21 Juni 2018.

"Ready for #Royalascot

#longines #eleganceisanattitude #record

"Ready for #Royalascot #longines #malaestianty #diarymaia #hampshire", caption yang dituliskan Maia Estianty.

Diduga, Irwan Mussry membawa Maia Estianty ke acara Royal Ascot.

Dilansir royalascot.co.uk, Selasa 19 Juni 2018.

Dilansir royalascot.co.uk, Royal Ascot adalah event pacuan kudah di Inggris.

Diduga Maia Estianty dan Irwan Mussry menghadiri even pacuan kuda terbaik di dunia ini.

Royal Ascot memperebutkan hadiah uang lebih dari 7.,3 juta poundsterling.

Setiap tahun, event ini disiarkan ke penonton di seluruh dunia.

Sementara dilansir bbc.co.uk, hari pertama event Royal Ascot yang diduga dihadiri Maia Estianty dan Irwan Mussry ini juga diresmikan oleh kerajaan Inggris.

Pada Rabu, 19 Juni 2018, Pangeran Harry dan Meghan Markle jadi tamu istimewa di acara yang diduga dihadiri Maia Estianty dan Irwan Dani Mussry.