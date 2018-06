Para Polisi dari Polsek Ini Menyerbu Musala, Ternyata Mereka Lakukan Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Jajaran Polsek Kusan Hilir Polres Tanahbumbu melaksanakan bakti sosial bersama dengan masyarakat membersihkan jalan got hingga mushalla, Jumat (22/6/2018).



Dipimpin lansun Kapolsek Kusan Hilir iptu Moersani bersama kanit reskrimnya Bripka Zulhan tak segan untuk membersihkan got. Mereka terjun lansung mengeruk got yang sebagian sudah tersumbat tanah.



Bakti sosial itu dilaksanakan sepanjang Jalan SMPN 2 Kusan Hilir Desa Batuah hingga ke halaman langgar Al - Akmas rt 15 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir. Saluran air juga dibersihkan agar alirannya lancar dan tidak tersebut.

Baca: Live Trans TV & Trans7 - Berikut Cara Nonton Live Streaming Piala Dunia 2018 Lewat HP

Sebab, diketahui bersama, belakangan ini wilayah Kabupaten Tanahbumbu diguyur hujan yang sempat membuat beberapa wilayah banjir. Sebab itu, pembersihan parit dan saluran air penting untuk dibersihkan.



Kapolsek Kusan Hilir, Iptu Moersani didampingi kanit reskrimnya Bripka Zulhan, mengatakan kegiatan baksos di jalan SMPN 2 Kusan Hilir Desa Batuah juga dilaksanakan bersama kepala desanya.



Menurutnya, kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 72. Sebab itu, polisi bersama rakyat mengelar bakti sosial tersebut untuk membersihkan lingkungan khususnya di sekitar wilayah hukum Polsek Kusan Hilir.

Baca: Live Trans TV! Jadwal Siaran Langsung Brasil vs Kosta Rika di Grup E Piala Dunia 2018, Neymar Siap!

"Aksi bersih-bersih ini untuk menciptakan keakraban bersama masyarakat dan menjaa lingkungan untuk tetap bersih dan nyaman," katanya.



Tidak berhenti di jalan raya saja, jajarannya jua melanjutkan membersihkan musalla Al Akmas. Sebaaimana diketahui, kebersihan adalah sebagian dari iman.



"Bila lingkungannya bersih tentu kita juga nyaman melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)