Tips Memilih Jaket ala Desainer Cathrine Ambar Sari

BANJARMASINPOST.CO.ID — Jaket menjadi sesuatu yang penting bagi yang beraktifitas di luar rumah. Perancang busana di Banjarmasin, Hj Cathrine Ambarsari memberikan tips-tips dalam memilih jaket.

Dia mengatakan, tren dunia fashion kerap selalu berganti ganti setiap waktunya, terlebih lagi khusus pada fashion wanita. Akan tetapi dari sekian banyaknya barang fashion itu jaketlah yang merupakan sasaran barang fashion yang kerap diburu.

Ada bermacam-macam model jaket wanita dan laki-laku, sangatlah beragam, contohnya jaket kulit, jaket parasut, jaket kaos dan ada juga jaket blazer yang saat ini tengah sangat digemari.

Salah satu tren jaket yang sekarang sangatlah digemari adalah jaket dasar bahannya kulit dan didesain dengan ditambahkan dengan sebuah penutup kepala.

“Model ini disebut jaket hoodie, ada juga dari style sweater dan ada juga jaket semi kulit yang merupakan kegemaran kaum pria sejak tahun-tahun kemaren,” katanya, Jumat (22/6).

Dijelaskannya, terkadang para penyuka fashion jaket lebih berkiblat pada kaum musisi ataupun selebritis yang sedang naik daun.

Adapun tips untuk memilih jaket pria, cek bahan jaket dan kualitasnya, kelenturan bahan dan kenyamanan, warna usahakan beli dengan warna-warna netral yang bisa dipadupadankan dengan baju yang ada.

“Tentunya cek harga. Cari perbandingan, gaya pria biasa drop buy alias membeli langsung pada target yang pertama kali ditemukan,” imbuhnya.

Sedangkan tips untuk memilih jaket wanita, jaket harus sesuai dengan bentuk tubuh, bahan, warna, ukuran yang harus sesuai tubuh, model yang up to date, harga, sesuaikan acara, kualitas, good looking for women. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)