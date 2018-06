Bikin Ngakak, Katy Perry Dikasih Makanan Basi Oleh Penggemarnya dari Indonesia, Lihat Ekspresinya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pengalaman lucu dan mungkin juga menjijikkan dialami oleh penyanyi Katy Perry.

Perempuan cantik ini baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari seorang penggemarnya di Indonesia.

Hadiah itu sangat berkesan hingga dia mempostingnya di Insta Storynya belum lama ini.

Bisa jadi juga sangat spesial hingga membuat pelantun tembang Roar itu merasa syok bahkan jijik.

Katy Perry (Instagram/katyperry)

Hadiah itu adalah sepotong naget ayam atau chicken nugget yang tampaknya terbungkus selama 10 minggu dan sudah basi.

Baca: Malaysia Buka Kembali Kasus Pembunuhan Sadis Model Cantik Diduga Libatkan Najib Razak

Katy yang syok terdengar sangat jijik dan mengatakan makanan itu sangat menjijikkan.

Awalnya ketika tahu itu dari penggemarnya di Indonesia dia terdengar senang, namun setelah membukanya dan tahu itu makanan basi yang terbungkus selama 10 minggu dia merasa sangat jijik.

“Chicken nugget from Indonesia, when we were in Indonesia (nugget ayam dari Indonesia ketika kami di Indonesia),” ucapnya tak percaya kepada seorang perempuan di depannya yang membukakan bungkus chicken nugget itu.

Katy Perry (Instagram/katyperry)

Rupanya, nugget ayam itu didapatnya dari seorang penggemarnya ketika dia tampil di Indonesia beberapa waktu lalu dan baru dibukanya beberapa pekan kemudian ketika dia sudah tiba di negaranya.

Baca: Badan Langsing dan Perut Rata Dewi Perssik Bikin Warganet Iri, ini Ternyata Tips ala Depe

Dia tampak enggan menyentuh makanan itu dan makanan tersebut berceceran di lantai.