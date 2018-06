Head to Head & Prediksi Skor Belgia vs Tunisia Grup G Piala Dunia 2018 Live Trans TV Malam Ini

Belgia vs Tunisia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Belgia vs Tunisia dalam jadwal siaran langsung (live) Trans TV laga Belgia vs Tunisia di Grup G Piala Dunia 2018, Sabtu (23/6/2018). Live streaming Belgia vs Tunisia Piala Dunia 2018 malam ini tidak ditayangkan situs Trans TV dan Trans 7.

Namun, link live streaming Belgia vs Tunisia juga dapat disaksikan melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com dan nontonliga.com.

Belgia vs Tunisia Grup G Piala Dunia 2018 akan dihelat di Spartak Stadium pukul 19.00 Wib pada Sabtu (23/6/2018).

Jelang laga tersebut, Belgia tengah dalam kepercayaan diri tinggi, setelah pada pertandingan pertama mereka membantai Panama dengan skor 3-0.

Cukup dengan satu kali kemenangan lagi, pasukan Setan Merah bisa mengamankan tiket menuju babak 16 besar.

Mengandalkan deretan pemain bintang, Belgia di atas kertas harusnya mampu mengatasi perlawanan Tunisia.

Sementara Tunisia harus meraih kemenangan dalam pertandingan malam nanti jika masih ingin menjaga asa lolos ke babak 16 besar.

Berikut Head to head Belgia vs Tunisia di Piala Dunia :

Belgia 1-1 Tunisia (Piala Dunia 2002)

Prediksi susunan pemain Belgia vs Tunisia :

Belgia: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Carrasco, Witsel, De Bruyne, Hazard, Mertens, Lukaku.

Tunisia: Ben Mustapha, Bronn, Ben Youssef, Menah, Maaloul, Skhiri, Sassi, Badri, Ben Youssef, Sliti, Khazri.