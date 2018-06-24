F1 GP Prancis 2018
Hasil Kualifikasi F1 GP Prancis 2018 - Lagi, Pole Position Milik Lewis Hamilton, Vettel Nomor 3
Hasil Kualifikasi F1 GP Prancis 2018 - Lagi, Pole Position Milik Lewis Hamilton, Vettel Nomor 3
BANJARMASINPOST.CO.ID - Pebalap Mercedes asal Inggris meraih pole position di babak kualifikasi Formula 1 atau F1 GP Prancis 2018 di Sirkuit Sirkuit Paul Ricard, Le Castellet, Sabtu (23/6/2018).
Setelah melangsungkan sesi kualifikasi, para pebalap F1 akan dijadwalkan mengikuti sesi balapan pada Minggu (24/6/2018).
Ya, pada sesi kualifikasi yang digelar di Sirkuit Paul Ricard, Le Castellet, Perancis itu Lewis Hamilton sukses tampil sebagai pebalap tercepat.
Lewis Hamilton (Mercedes) mampu meraih pole position de
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ngan torehan putaran terbaik 1 menit 31,271 detik.
Posisi pebalap tercepat kedua ditempati oleh Valtteri Bottas (Mercedes) dengan catatan waktu 1 menit 31,776 detik.
Adapun posisi ketiga ditempati oleh Sebastian Vettel (Ferrari) yang membukukan waktu 1 menit 31,820 detik.
Sementara itu, posisi keempat dihuni oleh pebalap Red Bull Racing Max Verstappen yang meraih waktu 1 menit 31,531 detik.
Sesi kualifikasi kali ini sempat diwarnai dengan insiden dari Romain Grosjean (Haas) yang kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan.
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Akibat dari insiden Grosjean, red flag dikibarkan dan sesi kualifikasi sempat ditunda.
Namun, tidak ada cedera atau luka parah yang dialami pebalap tim Haas itu.
Pos Pebalap Tim Q1 Q2 Q3 Lap
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.271 1:30.645 1:30.029 19
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.776 1:31.227 1:30.147 17
3 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.820 1:30.751 1:30.400 22
4 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:31.531 1:30.818 1:30.705 19
5 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:31.910 1:31.538 1:30.895 19
6 Kimi Räikkönen FERRARI 1:31.567 1:30.772 1:31.057 22
7 Carlos Sainz RENAULT 1:32.394 1:32.016 1:32.126 22
8 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:32.538 1:32.055 1:32.635 21
9 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.169 1:31.510 1:32.930 23
10 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:32.083 1:31.472 20
11 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:32.786 1:32.075 14
12 Nico Hulkenberg RENAULT 1:32.949 1:32.115 15
13 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:32.692 1:32.454 15
14 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:32.447 1:32.460 17
15 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:32.804 1:32.820 18
16 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:32.976 10
17 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:33.025 10
18 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:33.162 10
19 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:33.636 9
20 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:33.729 10