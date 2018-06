Keren, Rumah Kartun Up Kini Bisa Dinikmati dari Dalam Loh

Up House Banjarmasin, bagian luar dan bagian dalam rumah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Masih ingat dengan Up House di Banjarmasin? Yups, Up house Banjarmasin merupakan rumah yang dibuat oleh pemiliknya, Haris menyerupai rumah yang dimiliki oleh Carl dan Ellie (Pemeran di kartun Up).

2017 lalu, rumah di Jalan Agatis II, Cempaka, Banjarmasin ini sempat ramai menjadi objek foto bagi sejumlah pelancong wisata, dan mereka yang menyukai foto-foto kekinian (biar gak ketinggalan trend).

Tidak bisa dipungkiri, Up House memang sempat menarik begitu banyak pengunjung.

Meski masa itu, rumah masih belum di buka.

Baca: Nama Unik Gunakan Istilah Dalam IT, Bambang Kubur Ari-anaknya yang Bernama Microsoft dengan Komputer

Sehingga pengunjung hanya bisa berfoto di bagian luar bangunan, memperlihatkan Up House yang berwarna-warni.

Selain itu, pohon kering yang berada di samping rumah juga mendukung pemandangan.

Tidak sedikit fotograrer yang menjadikan pohon itu objek.

Selain itu tidak sedikit pula yang beranggapan seolah berada di luar negeri.

Baca: Selebrasi Tim Jerman Atas Gol Kroos Bikin Pelatih Swedia Murka Hingga Nyaris Bentrok

Setelah jadi secara keseluruhan, rumah itu kini dibuka oleh pemiliknya.

Pemilik rumah, Haris mengatakan setelah lebaran beberapa waktu lalu, rumahnya sudah dibuka untuk umum.