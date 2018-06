Nama Unik Gunakan Istilah Dalam IT, Bambang Kubur Ari-anaknya yang Bernama Microsoft dengan Komputer

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Senang dunia IT ternyata membuat Bambang Tolaat Nur total dalam memberi nama anaknya dengan nama ke IT an. Bukan hanya nama, ternyata dua ari-ari anaknya dikubur dengan satu set PC.

Seperti diketahui pasangan Bambang Tolaat Nur dengan Widyaningsih memiliki tiga anak yaitu Mohammad Esha Fajar Kurnia

Muhammad Microsoft Nur Addinsha

Interneta Arafah Nur Adinsoft.

Sementara dua anak yaitu Microsoft dan Interneta ari-arinya ditanam atau dikubur di dalam tanah dengan satu set PC.

"Biasanya kan orang ari-ari anaknya dikubur dengan pencil, jarum bisa juga dengan buku, kalau saya mikir maju lebih ke depan, dengan komputer saja, di masa akan datang pensil dan pulpen bisa jadi tidak pakai lagi," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id saat ditemui di toko komputernya, Minggu (24/06/2018).

Ari-ari Microsoft misalnya dikubur di rumahnya di Surabaya dengan PC prosesor pentium 1 lengkap dengan memori 128 MB di tahun 1997.

"Pada waktu itu memang prosesor itu yang sedang ramai, modalnya itu sekitar dua jutaan, saya tidak mikir rugi, yang penting itu paling canggih, saya tidak mau kasih yang rendahan atau yang rusak buat anak," tambahnya.

Berbeda dengan Interneta, yang kelahiran 2003. Ari-arinya dikubur di rumahnya kini di Banjarbaru dengan satu set PC prosesor pentium 3 dengan memori 1,8 GB.

" Kalau harga jual yang itu sekitar Rp 1,8 juta,"ungkap Tolaat.

Meski begitu Tolaat yang seorang Muhammadiah mengaku tak begitu percaya dengan dikuburnya ari-ari dengan alat-alat agar anak diharapkan pintar dan lain-lain.

" Itu kan kepercayaan kita, kalau pun harapannya terkabul alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah, karena harapan kita untuk anak tergantung cara mendidik kita kepada anaknya itu lagi, tidak hanya bergantung pada ari-ari," ujarnya.

